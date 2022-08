População de Muricilândia destaca perfil “gestor ” e de “homem do povo” do Governador Wanderlei Barbosa

Por Assessoria

Em clima de comemoração pelos 31 anos de Muricilândia, conhecida como a Princesinha do Norte, a população do município recepcionou o Governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa na tradicional cavalgada da cidade, que ocorreu neste domingo, 21, destacando que ele sabe ser gestor e homem do povo ao mesmo tempo.

Para o cabeleireiro Sandro Barbosa, Wanderlei é um Governador humano e que sempre está entre o povo. “Ele fala a nossa língua, é tocantinense raiz. Chega em qualquer cidade, sabe o nome das pessoas e conhece muita gente desse Estado”, afirmou.

O pedagogo Pedro Divino ressaltou que o governador Wanderlei sabe valorizar o povo. “Ele é uma pessoa dinâmica, tem trabalho prestado e realmente conhece a nossa cultura. Ele sabe valorizar o povo que está ao seu lado. Ele realmente quer que o Estado cresça”, frisou.

Para o professor de Educação Física Fleury Júnior Lopes, o Governador Wanderlei é um homem do bem e de grande caráter. “Apoio o governador Wanderlei porque ele tem feito um trabalho muito bom e tenho certeza que vai continuar trabalhando para fazer mais. Nosso Estado precisa de pessoas assim, que sejam humildes, de caráter e que venham para somar, para fazer a diferença. O governador Wanderlei vai mudar a história do nosso Tocantins”, assegurou.

Homem do povo e gestor

Na Cavalgada, o governador Wanderlei destacou que sempre gostou de estar ao lado da população. “Quando eu fui vereador, por mais de 20 anos, era dessa forma, como vice-governador do mesmo jeito e agora, no comando do Estado, continuamos assim. Entendo que o mandato não é meu, é das pessoas, do povo. É o povo que nos dá o mandato e a oportunidade de trabalhar por ele. Então, estaremos cada vez mais em sintonia com o sentimento popular, procurando manter esse bom convívio, além de levar o nosso gabinete até os municípios, perto das pessoas”, assegurou.

O prefeito de Muricilândia, Alessandro Borges, ressaltou o perfil gestor de Wanderlei. Ele explicou que os R$ 2 milhões destinados para a cidade por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego serviu para fazer a pavimentação asfáltica no município. “O governador Wanderlei tem sido parceiro, um braço forte e amigo. Não só com os recursos que já pavimentaram bairros e distritos , mas também com recursos que estavam represados na área da Educação, da Saúde e da Assistência Social”, concluiu.