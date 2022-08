Em Araguaína, Eliana Castro reforça compromisso com projetos de capacitação de mulheres carentes

Por Assessoria

A candidata a deputada federal Eliana Castro (PP) visitou na tarde de sexta-feira, 19, o Instituto Humanitário Anita Luiza, localizado no setor Maracanã, em Araguaína. O lugar é focado em dar capacitação técnica e profissional a mulheres jovens carentes da região.

A diretora licenciada do Sebrae contou para o grupo de alunas o quanto projetos como esse são importantes para a geração de emprego e renda, e reforçou seu compromisso em ampliar esse tipo de ação no Estado.

“Eu defendo a criação de projetos assistenciais, como este em Araguaína, por serem a porta de entrada para que pessoas que estão em situação de vulnerabilidade consigam se capacitar e desenvolver sua autoestima”, afirmou a candidata.

Eliana lembrou que a proposta do instituto é semelhante ao do projeto Força Mulher, idealizado e desenvolvido pelo Sebrae Tocantins que visa a inclusão produtiva de mulheres em estado de vulnerabilidade como alternativa para vencer a crise econômica agravada pela pandemia.

A diretora e fundadora Rosemary Sobrinho conta que o instituto funciona desde 2018, atendendo mulheres e jovens carentes do setor Maracanã, com cursos como corte e costura, manicure, informática, assistente administrativo, construção civil, entre outros.

Rosemary reforçou a importância das parcerias com instituições públicas para o funcionamento do instituto. “Temos parceria com a prefeitura, bem como instituições do sistema S, como SENAI, Sebrae e Senac, que nos ajudam com profissionais para ministrar os cursos”, afirma.

Para Eliana Castro, parcerias entre setor público e privado para fomentar projetos como este são fundamentais para o desenvolvimento do Tocantins. “Como deputada, através da articulação, vou lutar para manter mais projetos como esse, que tem como foco o desenvolvimento da visão empreendedora que é tão importante para a geração de emprego e renda”, destacou.