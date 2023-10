Plantio da soja tem início no Tocantins

No dia 30 de setembro encerrou o vazio sanitário da soja. O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) iniciou da janela de plantio da soja no 1º de outubro. A medida seguirá até o dia 8 de janeiro em todo o Estado.

Segundo o responsável técnico pelo Programa Estadual de Controle da Ferrugem Asiática da Soja no Tocantins, Cleovan Barbosa, os produtores precisam declarar o cultivo junto à Adapec. “Esse cadastro com os dados das propriedades dos produtores serve para que possamos ir em todas as lavouras de soja, a fim de monitorar a ferrugem asiática e outras pragas no plantio”, alerta Cleovan Barbosa.

A referida documentação para o cadastramento da área que será plantada está disponível no endereço eletrônico to.gov.br/adapec. Após preencher os formulários e efetuar o pagamento, o sojicultor deverá entregá-los no escritório da Adapec do seu município, em um prazo máximo de cinco dias úteis após o início da janela de plantio.

Dados

Conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), na safra de 2022/2023 houve uma produção de 4,6 milhões de toneladas de soja no Tocantins. No mesmo período, foi plantada uma área de 1.247.500 hectares de soja sequeiro.

Revisão Textual: Dinalva Martins/Governo do Tocantins