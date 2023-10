Escritório Social e Defensoria realiza o “dia D Jurídico Social” com atendimentos aos egressos do Sistema Penal

Visando maior celeridade nos serviços ofertados pelo Escritório Social, foi iniciado nesta terça-feira, 03, o dia “D Jurídico Social” com atendimentos aos egressos do Sistema Penal. Os atendimentos executados pelos defensores da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE/TO) ocorrerão a cada 15 dias, em Palmas.

A defensora pública Napociane Pereira sintetizou como surgiu a ideia da oferta deste serviço. “Levantamos as demandas de natureza jurídica com o coordenador do Escritório, toda a equipe técnica optou por prestar esses atendimentos pela Defensoria para facilitar o acesso dos usuários”, disse.

Segundo o gerente do Escritório Social, Leandro Bezerra, a junção de forças é um grande passo em prol da ressocialização. “O acesso à assessoria jurídica gratuita ofertada pela Defensoria Pública no Escritório Social fortalece a inclusão social da pessoa egressa, graças à força de um trabalho executado em rede de parcerias”, explicou.

O egresso A.C.O, mostrou toda sua satisfação. “Aqui é um dos melhores lugares que tem para você comparecer e se informar das coisas, lugar que me apoia como eles aqui não tem. Todos me tratam bem e me respeitam”, disse agradecido.

Agendamentos

Neste primeiro dia foram atendidas 19 pessoas com orientações acerca de suas reintegrações sociais e podem ser feitos agendamentos via telefone nos números (63) 3218-5632/5067, (63) 99282-0355, ou diretamente no Escritório Social que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, em sua sede localizada na 812 Sul (Plano Diretor Sul), em Palmas.

Edição: Márcia Rosa/Governo do Tocantins