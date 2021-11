Percentual de servidores sem vínculo permanente com o Estado do Tocantins é o maior do País, mas índice de comissionados vem caindo

Por Cleber Toledo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, 12, o resultado do levantamento do número de pessoas trabalhando para o governo estadual. O Tocantins registrou aumento de 12,8% no número de servidores de 2019 para 2020, saindo de 43.447 empregados para 49.015. Deste total, 90% (44.119) estavam vinculadas à administração direta e 10% (4.896) à administração indireta. Na comparação nacional, Tocantins apresentou o maior percentual de servidores sem vínculo permanente, ou seja, contratados.

Efetivos e pessoal sem vínculo permanente cresceram

A Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic) mostra que os servidores efetivos cresceram 7,8% no mesmo período, sendo 24.692 em 2019 e chegando em 26.616 no ano passado. O pessoal sem vínculo permanente também cresceu (33,6%) de 13.056 para 17.444. Os números dos regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) eram inexpressivos e se mantiveram em apenas 3. Os somente comissionados eram 1.057 e caíram para 56, no ano passado (-94,7%).

Queda expressiva de comissionados

Na administração indireta, os servidores efetivos também se sobressaíam e aumentaram 9,3%: de 2.806 em 2019 para 3.067, em 2020. Os celetistas cresceram de 298 para 312 (4,7%) e os sem vínculo permanente passaram de 1.195 para 1.605, no ano passado, acréscimo de 34,3%. Os somente comissionados eram 341 e caíram expressivamente para apenas 12 (-96,5%).

Tocantins tem maior percentual de pessoal sem vínculo permanente

No ranking nacional, Tocantins apresentou o maior percentual de pessoal ocupado sem vínculo permanente na administração direta (39,5%) e o terceiro maior percentual, na administração indireta. Com relação aos somente comissionados, o Estado registrou as menores proporções nos dois sistemas de gestão (0,1%).

Brasil

Em todo o país, o número de pessoas ocupadas nas administrações direta e indireta estaduais e distrital era de 2.891.337. Foram 92.266 pessoas a menos, em relação a 2019, o que representa uma queda de 3,1%. Do total de 2020, 85,7% (2.478.010) estavam vinculados à administração direta e 14,3% (413.327), à administração indireta.