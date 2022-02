Pedidos de Antonio Andrade para implantação de Sine e IML em Colinas é aprovado na Assembleia

Texto: Ascom dep Antonio Andrade

Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), dois requerimentos do presidente da Casa, deputado Antonio Andrade, onde ele solicita ao governo do Estado, a implantação de uma unidade do IML – Instituto Médico Legal no município de Colinas.

O IML, o Instituto Médico Legal, é o órgão responsável pela Perícia Médico-Legal, que realiza exames imprescindíveis na apuração de crimes contra a pessoa, contra a dignidade sexual, entre outros.

O outro requerimento aprovado pede a instalação de um Núcleo do Sistema Nacional de Emprego, o Sine.

As solicitações são em atendimento a comunidade local, Andrade, tem uma boa relação com o município e tem recebido constantemente líderes da região com os mais diversos pedidos, entre eles se destacam a busca por oportunidades empregos. Para ele, uma unidade do Sine vai fomentar e facilitar as captações de vagas.

“A abertura de um posto SINE no município, irá beneficiar a toda comunidade, além do desenvolvimento econômico da cidade, vale ressaltar que o Sine também desenvolve cursos de capacitação e reciclagem aos trabalhadores”, disse o Deputado.