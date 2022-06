Pavimentação asfáltica no setor Guaxupé em Porto Nacional é de autoria do vereador Tony Andrade

Da Redação

Através do contato da Assessoria do vereador Tony Andrade, foi repassado ao site, dois requerimentos que solicitam à Prefeitura de Porto Nacional melhorias no asfalto no setor Guaxupé. No primeiro requerimento Nº137/2017, foi solicitado ao ex-prefeito e ao então Secretário de Infraestrutura de Porto Nacional, no ano de 2017, o asfaltamento no Setor Jardim Guaxupé e em especial na Rua José Puntel, Qd. 05 Lt 09 Jardim Guaxupé em Porto Nacional, a fim de facilitar transporte de morador portador de necessidades especiais.

O segundo requerimento Nº 330/2021 do ano de 2021, ao prefeito e ao Secretário de Infraestrutura de Porto Nacional, solicitando asfaltamento no Setor Guaxupé, em várias ruas do setor.

Conforme a Secretaria de Comunicação Municipal de Porto Nacional, a Prefeitura iniciou no último dia 05 de maio, diversas obras em todo o setor Guaxupé. Dentre os serviços destaca-se a pavimentação asfáltica, com drenagem superficial, sinalização viária, horizontal e vertical, além de calçadas com rampas de acessibilidade, o que vai garantir o desenvolvimento e melhor qualidade de vida para a comunidade local.

A obra, que acontecerá em uma área de 35.365,30 m² e está orçada em mais de R$ 2,8 milhões, alcançará também algumas ruas dos setores Vila Nova (Rua João Luís Borges, NC 26, NC 34) e Estação da Luz (Rua sem denominação 52437). A entrega está prevista para dezembro deste ano.