Palmas vacina 1.687 idosos durante dois dias de drive-trhu

Em apenas dois dias, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), vacinou 77,77% do público estimado de idosos com mais de 80 anos, que é de 2.169 pessoas. Utilizando-se do sistema drive-thru, montado nos estacionamentos do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e no Ginásio Ayrton Senna, 1.687 idosos receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, sendo 1.185 na quinta, 11, e 502 nesta sexta, 12.

“O sistema drive-thru foi montado para atingir um maior volume de pessoas, e ele se revelou bem favorável, tanto que superamos a expectativa de vacinação. Mas quem não pode ir aos locais iniciais de vacinação poderão procurar nossas unidades de saúde a partir da próxima segunda-feira, pois estando dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, serão prontamente atendidos”, enfatizou a secretaria da Saúde, Valéria Paranaguá.

A Semus lembra que a segunda dose da vacina será administrada em um intervalo entre 21 e 28 dias, prazo recomendado entre as aplicações.

A aplicação continuará na próxima segunda-feira, 15, nas 32 salas de vacinas da Capital, ao público que não pôde se vacinar durante a ação. Para receber a primeira dose, o idoso deve comparecer na Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, portando documento de identificação, cartão de vacina e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), das 7 às 17 horas.

Idosos acamados e com mobilidade reduzida serão vacinados em suas casas. Os agentes de saúde entrarão em contato com o público. Em caso de dúvida, a população também pode entrar em contato com a USF de referência.