Palmas integra pesquisa que criará instrumento normativo a ser implantado em todos os Cras

O município de Palmas está entre as três cidades escolhidas do Tocantins para participarem de uma pesquisa promovida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A iniciativa do Governo Federal tem como principal objetivo conhecer a sistemática local do funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) com foco nas Taxas de Atualização Cadastral (TAC), Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde (Taas) e Taxa de Acompanhamento da Frequência Escolar (Tafe). As visitas ainda acontecerão em Pugmil e Mateiros.

O momento foi marcado por uma roda de conversas nesta terça-feira, 25, no auditório do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Tocantins (Setas) e o MDS, por meio de representantes da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Na oportunidade, profissionais da educação, saúde e Sedes, que trabalham de forma integrada, puderam relatar suas experiências, dificuldades, casos de sucesso e as normativas já existentes que norteiam a sistemática do trabalho atual.

“Estamos muito felizes com esta seleção do ministério. A pesquisa é excelente, pois busca entender de que forma os municípios estão atendendo as famílias, identificando os pontos fortes e também as fragilidades. Nós, aqui, temos uma parceria de sucesso com a Educação, Saúde e Vigilância Social. São sete Cras, um posto de atendimento e cerca de 68 mil famílias cadastradas em todo o município”, relatou a gerente do Cadastro Único do Município de Palmas, Terezinha de Jesus Milhan.

A coordenadora geral de gestão descentralizada do Departamento de Operação da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, Mariana Lelis Moreira Catarina, ressalta a finalidade da pesquisa. “ Buscamos aqui uma contribuição no processo de elaboração de metodologias e conteúdos que possam auxiliar posteriormente as equipes estaduais a desenvolverem essa atribuição de apoio técnico de maneira mais qualificada para gestão e execução do Cadastro Único e Bolsa Família.”

Ainda de acordo com a coordenadora, a proposta é a partir desta pesquisa, que ainda passará pelos estados da Bahia e Minas Gerais, desenvolver um instrumento com uma proposta metodológica de apoio técnico para que os estados e municípios possam utilizar em todas as unidades da federação, aliado às políticas públicas vigentes que já atendam as particularidades de cada região.