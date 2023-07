No Dia do Motorista, ATCP finaliza rodada de cursos para profissionais do transporte coletivo

Durante o mês de julho, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) e o Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia de Palmas (IVM), em parceria com Agência de Trânsito e Transporte de Palmas (ATTM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), promoveram o curso ‘Excelência no transporte coletivo de Palmas: no trânsito, escolha a vida!’. A qualificação foi direcionada não apenas para os novos motoristas admitidos por meio de edital de seleção, mas também atualizou os conhecimentos dos motoristas já atuantes. O curso visa desenvolver competências essenciais para otimizar o serviço de transporte público da capital.

Em quatro módulos, o treinamento desenvolve competências importantes no relacionamento motorista-passageiro, como escuta efetiva, primeiros-socorros e conhecimento dos benefícios dedicados ao usuário de transporte público. Os motoristas também são instruídos dos seus direitos e deveres como servidores públicos municipais, e adquirem habilidades úteis à proteção da sua saúde física e psicológica, como ginástica laboral, inteligência emocional e habilidade interpessoal. O curso também relembra os profissionais sobre os principais fundamentos da educação e legislação no trânsito.

O curso contou com a participação e formação de 10 turmas entre os meses de junho e julho, capacitando em média 150 profissionais já ativos no transporte público, e 26 novos motoristas selecionados por meio de um criterioso processo seletivo simplificado. “A experiência e dedicação desses motoristas são fundamentais para o sucesso de nossas operações diárias. A união desses profissionais, aliada ao aperfeiçoamento técnico proporcionado pelo curso, certamente impactará positivamente a qualidade e a segurança do transporte coletivo em Palmas”, ressaltou o presidente da ATCP, Eliezer Moreira de Barros.

Para o motorista Georton Noleto, de 43 anos e 23 anos de experiência, sempre há algo novo a aprender. “O curso foi excelente, saio daqui com a certeza de que estou bem orientado quanto ao bom atendimento, tráfego, infrações, direitos e deveres. Estou no município há seis meses e é evidente o cuidado e o empenho que os gestores estão tendo para aperfeiçoar a qualidade do transporte público para nós, motoristas, e também para os usuários”, enfatizou.