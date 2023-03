Palmas é sede de competição que envolve aventura e belas paisagens

Imagens alucinantes em cenários de tirar o fôlego têm sido o pano de fundo para um circuito que há quase 20 anos atrai os amantes das corridas de montanha para provas em várias cidades brasileiras. Com apoio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), este ano Palmas integra o grupo de lugares paradisíacos e passa a ser sede de uma etapa do Troféu Norte-Nordeste de Corridas de Montanha.

Além de ser a mais jovem do Brasil, Palmas agora passa a ser também a única capital a fazer parte do circuito Corridas de Montanha, que acontece em lugares como Campos do Jordão – SP, Chapada dos Veadeiros – GO, Chapada Diamantina – BA, Paraty – RJ, Lençóis Maranhenses – MA e Ilha do Marajó – PA, conhecidos por suas belezas singulares.

De acordo com o presidente da Agência de Turismo de Palmas (Agtur), Tom Lyra, colocar a cidade no mapa nacional do trail run pode trazer benefícios que vão além da prática esportiva. “Certamente vamos trazer muita gente para a capital aumentando o fluxo de pessoas em nossa rede hoteleira, nos restaurantes, bares. Sem contar que vamos divulgar Palmas nacional e internacionalmente. Vai muito além da corrida”, explicou.

Lyra explica ainda que as paisagens naturais da região serão um forte atrativo para o circuito. “O destaque será o distrito de Taquaruçu Grande, com suas belezas naturais e sua comunidade acolhedora. Preparem-se para passar por pontos turísticos da região como a Chácara Parque Aventuras e Cia; a Caverna do Cabeludo, o Paredão de Pinturas Rupestres e várias cachoeiras”, convidou.

Circuito

“Em 2004, quando começamos a organizar corridas de montanha, inovamos ao optar por levar as provas para vários lugares do Brasil. Seguimos com essa premissa, de proporcionar às pessoas a oportunidade de correr em cenários paradisíacos vivendo uma experiência que vai muito além da corrida. Agora chegou a vez dos corredores desbravarem as belezas naturais de Palmas”, afirmou Fábio Galvão, organizador do circuito.

A etapa será em 30 de abril. Todo o circuito terá os percursos curto, médio, longo e Endurance (variando entre 7 e 43km), permitindo que atletas com diferentes níveis de experiência e condicionamento físico participem da prova. A Agtur está trabalhando junto com a organização da prova na escolha dos percursos, que devem reunir aspectos técnicos e belezas naturais da Capital do Tocantins.

O Troféu Norte-Nordeste de Corridas de Montanha é uma competição tradicional, que atrai, ao longo dos anos, milhares de atletas. A emoção de correr um campeonato durante todo o ano, se desafiar e desafiar colegas corredores em paisagens belíssimas é uma combinação perfeita para a prática do trail run. Sem contar a possibilidade de juntar um ótimo passeio em família à chance de correr nas montanhas em cenários paradisíacos.

No fim do ano, na Serra da Canastra – MG, os campeões no geral e nas faixas etárias terão a chance de brigar pelo título nacional com os vencedores da Copa Paulista, da Copa Centro Oeste e do Campeonato Fluminense.

Troféu Norte-Nordeste de Corridas de Montanha

08/03 – Chapada Diamantina

30/04 – Palmas

09/09 – Lençóis Maranhenses

04/11 – Marajó

Etapa Final 2023

09/12 – Serra da Canastra

Informações e inscrições: www.corridasdemontanha.com.br