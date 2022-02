Palmas disponibiliza quatro pontos de vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Em mais um fim de semana com vacinação em Palmas, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) da Capital disponibilizará neste sábado, 12, das 8 às 17 horas, três pontos de imunização para crianças de cinco a 11 anos de idade. São eles: Unidades de Saúde da Família (USFs) da Arno 44 (409 Norte), Arse 101 (1004 Sul) e Taquari. O público acima de 12 anos, por sua vez, terá a vacina disponível no Palmas Shopping, das 14 às 20 horas. No domingo, 13, a equipe de vacinadores estará mais uma vez na Feira do Jardim Aureny I, das 8 às 12 horas.

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informa que para as crianças de cinco a 11 anos serem vacinadas o agendamento é feito exclusivamente na plataforma Vacina Já. É necessário apresentar documento de identidade, CPF ou Certidão de Nascimento da criança, Cartão de Vacinação, cópia do comprovante de vacinação, Termo de Consentimento (disponível no Vacina Já ou nas Unidades de Saúde) na ausência dos pais e laudo médico comprovando a comorbidade ou condição especial.

Palmas Shopping e Feira

Para a vacinação no Palmas Shopping, basta comparecer no local portando documentos pessoais (CPF e RG) e o cartão de vacina. A primeira ou a segunda dose contra a Covid-19 estão disponíveis para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade. A dose de reforço está sendo aplicada em idosos e no público acima de 18 anos, com intervalo de quatro meses da data da aplicação da segunda dose.

Para os imunossuprimidos, o esquema vacinal é o seguinte: após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a 4ª dose de reforço.