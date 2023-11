Palmas começa nova mobilização para vacinar grupos prioritários contra influenza

A campanha nacional de imunização contra influenza começou em março deste ano. Entretanto, com a baixa adesão dos grupos prioritários, a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) nova mobilização para vacinar o público alvo que ainda não tomou a cepa de 2023. A ação será realizada de 13 novembro a 15 de dezembro, nas Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os locais disponíveis podem ser conferidos abaixo.

Neste período, o foco será a imunização de crianças a partir de seis meses até menores de seis anos, ou seja, até 5 anos, 11 meses e 29 dias; idosos; gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto; trabalhadores da saúde; professores; povos indígenas (aldeados e não aldeados); profissionais das forças de segurança e salvamento; forças armadas; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviários (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários e população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

A influenza (gripe) é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e possui uma alta transmissibilidade. O imunizante deve ser tomado anualmente com as cepas que estão em circulação. A adesão da vacinação contra a gripe é necessária para reduzir os casos de internações, complicações e óbitos nos grupos prioritários que são os mais afetados pelos sintomas da enfermidade. Para adquirir a dose, a população deve comparecer a USF mais próxima, com documentos pessoais, cartão de vacina e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Salas de vacinação

Segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

USF José Luiz Otaviani (Arno 33 – 307 Norte)

USF Arno 41 (403 Norte)

USF Arno 42 (405 Norte)

USF Arne 53 (406 Norte)

USF Arno 44 (409 Norte)

USF Arno 61 (503 Norte)

USF Arne 64 (508 Norte)

USF Deise de Fátima Araújo de Paula (Arse 13 – 108 Sul)

USF Loiane Moreno Vieira (Arse 24 – 210 Sul)

USF Prof Isabel Auler (Arso 23 – 207 Sul)

USF Francisco Júnior (Arso 41 – 403 Sul)

USF ASR-SE 75 (712 Sul)

USF Arse 82 (806 Sul)

USF Albertino Santos (Arse 101 – 1004 Sul)

USF Satilo Alves de Sousa (Arso 111 – 1103 Sul)

USF Valéria Martins Pereira (Arse 122 – 1206 Sul)

USF Héder de Oliveira Silva (Arse 131 – 1304 Sul)

USF Alto Bonito (Jardim Aureny IV)

USF Novo Horizonte (Jardim Aureny IV)

USF Laurides Lima Milhomem (Jardim Aureny III)

USF Liberdade (Jardim Aureny III)

USF Eugênio Pinheiro da Silva (Jardim Aureny I)

USF José Lúcio Carvalho (Lago Sul)

USF Taquari

USF Santa Fé

USF Morada do Sol

USF Bela Vista (Jardim Bela Vista)

USF Santa Bárbara

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande) – somente às quintas-feiras

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana)

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu)