Palmas apresenta proposta final de revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos nesta segunda, 13

A etapa final da revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Palmas acontece na próxima segunda-feira, 13, às 14 horas, no auditório do Instituto Vinte de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas, ao lado da Estação Xambioá. Nesta data acontece a audiência pública que vai apresentar o produto final proposto para a atualização do plano. Toda comunidade está convidada a participar.

A revisão é encabeçada por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), Fundação Municipal de Meio Ambiente de Palmas (FMA), Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas (ARP), e consultores da empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades. O documento com a versão preliminar (meta 4) pode ser consultado no endereço eletrônico http://bit.ly/consultaPMGIRSPalmas.

O plano traz detalhamento do contexto atualizado de geração e gestão de resíduos gerados na Capital, considerando desde o resíduo gerado nos domicílios, até a produção de resíduos de serviços de saúde, da construção civil, da limpeza pública, industriais, eletrônicos, recicláveis e outros. O novo plano terá metas para aplicação pelos próximos dez anos.

O documento foi construído com base em estudos e visitas técnicas e, entre outras observações, classifica o Aterro Sanitário de Palmas como uma solução de gestão ambientalmente adequada de rejeitos apta a atender a Capital até 2042. O aterro atualmente tem área estimada de 92,9 hectares, é gerido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) e recebe todo resíduo doméstico recolhido da área urbana de Palmas. Atualmente, o aterro recebe cerca de 340 toneladas por dia de lixo.