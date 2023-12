Pagamento de recargas usando pix está liberado aos usuários do transporte coletivo de Palmas

A partir desta segunda-feira, 18, os usuários do transporte público de Palmas poderão fazer as recargas das carteiras com pagamento por meio de pix. O serviço estará disponível inicialmente nas unidades do Resolve Palmas na Avenida JK e em Taquaralto. A funcionalidade faz parte das melhorias implementadas pela Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP).

A opção de pagamento por meio de pix para as recargas da carteirinhas será feita através de QrCode, como principal forma de liquidação, mas, conforme explica o presidente da ATCP, Eliezer Moreira de Barros, é possível utilizar o código de barras (formato copia e cola). “Basicamente teremos vendas por pix instantâneo nos pontos do Resolve Palmas e ainda todos os serviços, como emissão de cartões, consulta e desbloqueio de saldos”, resumiu Barros, lembrando que as compras na web já contavam com pagamentos via pix.

A previsão da ATCP é que a partir da próxima semana outros locais possam estar habilitados para oferecer a facilidade, a exemplo do Shopping Capim Dourado, em Taquaruçu, e nos pontos de vendas das estações. “Estamos ampliando os pontos de vendas para Taquaralto, Taquaruçu, Centro e Shopping Capim Dourado. Então, em breve teremos 11 pontos de vendas”, antecipa o presidente da ATCP.

Melhorias

A Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) vem oferecendo uma série de melhorias no sistema de transporte público de Palmas. Nos primeiros dias de dezembro foram entregues pela Prefeitura, 30 novos veículos no formato de locação, para serem inseridos nas rotas de atendimento ao cidadão. Os veículos têm capacidade regular para atender 44 passageiros sentados e outros 30 em pé, com ar-condicionado com 136 mil btus, mais potentes que os equipamentos usados na frota antiga, suspensão pneumática, sistema de monitoramento interno e seguro para terceiros. Além disso, os veículos são adaptados para o transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, dentre outros equipamentos e acessórios de segurança exigidos pelos órgãos de fiscalização.

Texto: Lorena Karlla Mascarenhas

Edição: Secom