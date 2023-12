Avenida LO-9 começa receber calçadas, postes e grama no canteiro central

Muitas são as melhorias já executadas na área comercial da antiga pista do aeroporto de Palmas. A Avenida LO-9 foi contemplada em 2023 com projeto inédito de requalificação urbana com investimento de R$ R$ 10.263.957,40, através de convênio com a Caixa. Nesta segunda-feira, 18, é possível ver no canteiro central já instalados os primeiros postes de iluminação em diodo emissor de luz (LED) e o início do plantio de grama.

Nas próximas semanas, haverá concentração dos trabalhos no avanço desses serviços complementares. O canteiro e os bolsões de estacionamento na Arso 31 e 41 (303 e 403 Sul) já receberam guias de concreto (meios-fios) e estão sendo concluídas bocas de lobo, e em andamento a execução de calçadas com acessibilidade, inclusive na ACSU-SO 40 (401 Sul), quadra onde há escolas públicas e concentração de clínicas.

Segundo a Seisp, até o mês de dezembro de 2023, cerca de 51,6% dos serviços do projeto já foram executados. A obra foi iniciada em agosto deste ano. Conforme já divulgado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), já está concluída a etapa de macrodrenagem e a pavimentação dos bolsões de estacionamento citados e foi iniciada a delimitação do canteiro central das quadras Arso 32, 33, 42 e 43 (305, 307, 405 e 407 Sul).

Conforme já informado pela Prefeitura de Palmas, o projeto de requalificação da Avenida LO-9 é inédito, visando tornar a avenida em um ponto de referência em acessibilidade e integração de área comercial e espaços voltados para lazer e esporte. Nas Quadras Arso 31 e 41 (303 e 403 Sul), especificamente, o projeto apresenta melhorias exclusivas, como calçadas mais largas e com acessibilidade, pavimentação asfáltica dos bolsões de estacionamento e espaços de convivência com academia ao ar livre e playground.

A implantação de infraestrutura urbana repaginada, desde o cruzamento da Av. LO-9 com a Av. NS-1 até o cruzamento com a Av. NS-15, inclui drenagem pluvial, terraplanagem, iluminação em LED, sinalização viária, ciclovia, paisagismo e outras melhorias.