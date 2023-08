Operação Romaria Senhor do Bonfim: forças de segurança atuarão em conjunto no tradicional festejo do Tocantins

Neste ano, os romeiros do maior evento religioso do Tocantins podem contar mais uma vez com o suporte das forças de segurança do Tocantins. Coordenada pelo Sistema Integrado de Operações (SIOP), a Operação Romaria do Senhor do Bonfim visa garantir a tranquilidade e segurança dos fiéis, bem como de toda a população de Natividade, Tabocão e Araguacema, cidades onde ocorrem os festejos, de 11 a 15 de agosto.

A operação envolverá cerca de 300 agentes de segurança nos locais do festejo e conta com a atuação da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran), Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Polícia Rodoviária Federal.

O secretário da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), Wlademir Costa, ressalta a importância da atuação integrada das forças. “O Senhor do Bonfim é um evento muito tradicional, garantir a ordem, a paz e a tranquilidade dos festejos também significa garantir o retorno dos romeiros e turistas que visitam o Tocantins nessa época do ano. Então, a integração das equipes mostra o comprometimento do Estado em fazer uma bonita festa a todos”, explicou.

Atribuição das forças de segurança

À Polícia Civil cabe o desenvolvimento ações de inteligência e polícia judiciária, reforçar atendimento local com a presença da Delegacia Móvel, além de reforçar o plantão nas delegacias dos municípios em que ocorrerão as festividades religiosas; a Polícia Militar irá reforçar e realizar policiamento ostensivo, preventivo e/ou repressivo, reforçar a fiscalização de veículos e pessoas em situações de suspeição nas rodovias estaduais de acesso aos municípios de Araguacema, Tabocão e Natividade, bem como nos perímetros urbanos dessas cidades; o Corpo de Bombeiros ficará responsável por manter prontidão de unidades de resgate para atendimentos de prevenção a incêndios, busca, salvamento, atendimento pré-hospitalar, atividades técnicas e de defesa civil; o Detran fará o controle de tráfego, blitz educativas e ações preventivas e repressivas, além de garantir a segurança viária, inibir e coibir o cometimento de infrações ou crimes envolvendo veículos; já o Ciopaer dará apoio por meio da aeronave às demais Instituições quando houver necessidade.

Edição: Alba Cobo