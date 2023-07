Governo do Tocantins intensifica obras de pavimentação asfáltica na TO-020, entre Campos Lindos e Serra do Centro

A obra de pavimentação asfáltica na rodovia TO-020, trecho que liga Campos Lindos à Serra do Centro, totalizando 33,40 km de extensão, segue em ritmo acelerado pelo Governo do Estado do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto). O investimento é de cerca de R$ 75,7 milhões.

Campos Lindos e região são um dos principais polos de produção agrícola do Tocantins, e com esse trecho pavimentado passará a ter ligação rodoviária de qualidade, melhorando os custos de produção dos grãos e a mobilidade da população. Os produtores poderão escoar o que produzem com segurança.

A pavimentação do trecho já foi implantada ao longo de 15 km com a capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um dos mais resistentes tipos de asfalto. Os quilômetros restantes estão com terraplanagem pronta. A previsão de finalização da obra é para o final desse ano.

Quando a pavimentação for totalmente concluída, a empresa contratada realizará as sinalizações vertical e horizontal. Na sequência, serão colocados a grama e o meio-fio.

Agronegócio

Na região de Campos Lindos, além da soja é produzido também algodão, uma cultura que gera muitos empregos e agrega valor à sua cadeia produtiva. Junto à produção, está também uma indústria de beneficiamento, onde é processado o algodão em caroço, separando-o a pluma. Essas plumas já ficam prontas para serem enviadas para as fiações e posteriormente, para as tecelagens. Grande parte da pluma extraída é exportada e segue diretamente de Campos Lindos para o Porto de Santos – SP.

Um dos produtos da indústria de algodão é o beneficamente do seu caroço ou semente. Instalada na região há quase três anos, tem uma unidade industrial que extrai do caroço o óleo e a torta de algodão. O óleo vai para a indústria de refino, para o consumo humano, e para a indústria de biodiesel. Já a torta, vai para a alimentação animal e fábricas de produção de ração, usada na dieta animal em confinamentos e para o gado leiteiro. Também há uma empresa de beneficiamento de sementes da soja cultivada nos campos do município e região.

O presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues, ressalta que o trecho da rodovia será vai auxiliar na logística de escoamento de produtos agroindustrial da região, fortalecendo o desenvolvimento de Campos Lindos e dos demais municípios beneficiados. “A vocação do agronegócio é o que move a economia do Tocantins. Nosso Estado já é conhecido como um dos maiores produtores de alimentos no mundo. Para isso, precisamos de infraestrutura e logística para que, aquilo que é produzido na chácara, no sítio e na fazenda possa rapidamente chegar às mesas das populações brasileira e mundial”, afirmou Márcio Pinheiro.

Edição: Caroline Spricigo