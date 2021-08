Obra de construção da ponte sobre o Córrego Dantas, em Pindorama, avança mais uma etapa

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), avança com as obras de construção da ponte sobre o Córrego Dantas, na TO-040, em Pindorama, na rodovia que liga a cidade ao município de Almas, na região sudeste do Estado. A região é grande produtora de soja e milho, além de ser importante para a pecuária.

A ponte de concreto armado, cuja construção foi iniciada em 1° de julho deste ano, terá 20 metros de extensão, 4 metros de largura e 4 metros de altura. Estão em andamento os serviços de fundação da ponte, que vão dar sustentação à estrutura, os pegões estão concretados aguardando o lançamento das vigas, que já estão no local.

Na previsão do coordenador da Residência Rodoviária da Ageto em Porto Nacional, Geraldo Majella, até a quarta-feira, 25, a equipe estará lançando as vigas. “A obra vai representar um salto no desenvolvimento da microrregião, beneficiando diretamente mais de 16 mil pessoas”, ressalta.

Segundo a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, as equipes não param com os trabalhos de manutenção rodoviária, visando garantir a trafegabilidade com segurança aos usuários. “Nossas equipes estão fazendo a manutenção periódica para manter as rodovias estaduais nas melhores condições possíveis”, afirma.

Terraplenagem

Outra obra em andamento, no mesmo trecho da rodovia TO-040, entre Pindorama o Entroncamento da TO-369, em Almas, é a execução de revestimento primário em pontos críticos e terraplenagem nos 30 km de extensão. Também estão sendo executados cortes em uma ladeira, onde os caminhões carretas têm dificuldade para subir e, algumas vezes, tendo que subir com o auxílio de tratores. Os cortes estão sendo realizados com objetivo de reduzir a inclinação.

Tapa-buracos

O Governo do Tocantins também está realizando serviços de melhoramento na rodovia TO-050, no trecho que vai de Porto Nacional a Palmas. No total, são 44,8 km de trabalhos a serem realizados, com serviços de tapa-buracos.