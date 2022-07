“O que o Tocantins queria se consolidou!” afirma o Deputado Antonio Andrade em Gurupi

“O que o Tocantins queria se consolidou! Esse é o time que vamos colocar em campo para conquistar um Estado melhor“, afirmou o Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Deputado Antonio Andrade, no evento lotou o Clube da Caixa, com a presença de deputados, 30 prefeitos, vice-prefeitos, mais de 300 vereadores, lideranças e militantes, de todas as regiões do Estado.

