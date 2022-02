Novos lotes de vacinas contra covid-19 chegam ao Tocantins nesta quarta-feira, 2

Texto: Secom/Governo do Tocantins

O Tocantins receberá, nesta quarta-feira, 2, novos lotes de vacinas contra covid-19, serão 5 mil doses da vacina Janssen e 15 mil imunizantes da Pfizer. Os novos lotes dos imunizantes, enviados pelo Ministério da Saúde (MS), serão utilizados para aplicação de dose de reforço (Janssen) e vacinação infantil (Pfizer). A dose de reforço da Janssen pode ser aplicada entre dois e seis meses após a dose única. Vale ressaltar que mulheres que receberam a dose única da Janssen e, no momento, estão grávidas ou puérperas, devem receber a dose de reforço com o imunizante Pfizer.

“Continuamos recebendo as doses de vacinas contra a covid-19 e pedimos que a população busque um posto de saúde, para receber a dose de reforço e leve as crianças para serem imunizadas, o que é extremamente importante no combate à doença. Sabemos que o número de casos vem aumentando nas últimas semanas, mas percebemos que a gravidade da infecção tem sido controlada graças à vacinação. Portanto, completar o ciclo vacinal, com segunda dose e dose de reforço, é importante para controlarmos o vírus”, explicou a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Perciliana Bezerra.

Desde o início da campanha de imunização contra a covid-19, até o dia 29 de janeiro, o Estado já recebeu 2.851.385 doses de imunizantes contra a doença, sendo que 2.778.298 foram distribuídos e 2.131.243 aplicados, somando um total de 54,54% de tocantinenses imunizados com primeira e segunda dose.

É importante frisar que o sistema do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde ainda apresenta instabilidades, fruto do ataque hacker à base dados do Ministério, em dezembro de 2021, o que está dificultando a atualização do “Vacinômetro” do Estado do Tocantins.