Governador Wanderlei sobrevoa áreas indígenas alagadas pelas chuvas em Lagoa da Confusão

Texto: Secom/Governo do Tocantins

Com o intuito de prestar socorro às comunidades tradicionais indígenas, que vivem na região do município de Lagoa da Confusão e que foram impactadas com as enchentes causadas pelas chuvas, o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, sobrevoou toda a região na manhã desta quarta-feira, 2. Nas áreas possíveis, o governador pousou e conversou diretamente com as lideranças indígenas para escutar suas principais demandas.

Acompanhado do prefeito de Lagoa da Confusão, doutor Thiago Soares; e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Carlos Eduardo Farias, o governador Wanderlei Barbosa sobrevoou o Assentamento Loroty e as aldeias Katamiyé, Takaywrá e Santa Izabel do Morro.

Diante da situação, o governador Wanderlei Barbosa convocou os órgãos competentes para traçar ações de ajuda aos povos tradicionais. “O próximo passo é reunir todos os órgãos competentes para prestar socorro aos nossos povos indígenas, como o envio de cestas básicas e tudo aquilo que for necessário para que eles atravessem esse momento com o máximo de dignidade”, ressaltou.

A reunião ficou marcada para esta quinta-feira, 3, às 10 horas, no Quartel do Corpo de Bombeiros, em Gurupi. Participarão da reunião as seguintes instituições: Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Exército Brasileiro, Saúde Indígena, Fundação Nacional do Índio (Funai) e representantes da prefeitura de Lagoa da Confusão.

Enchentes

Publicado nesta quarta-feira, 2, o Boletim Diário das Enchentes da Defesa Civil apresenta que 23 pessoas estão desabrigadas. Elas estão em abrigos públicos nas cidades de Araguanã, Rio dos Bois e Tupirama.

Ao todo, são 19 municípios em acompanhamento pelas equipes da Defesa Civil, todavia o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil continuam com o monitoramento de todas as regiões impactadas pelas enchentes e pelas inundações.

Em São Miguel, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão no Distrito de Bela Vista, à disposição para atender municípios vizinhos e ou aqueles onde houver necessidade, com equipes em prontidão.

Força-Tarefa Enchente

A Força-Tarefa instituída pelo governador Wanderlei Barbosa, por meio do Decreto n° 6.382, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição de 29 de dezembro, tem como objetivos levar suporte, apoiar e socorrer vítimas das inundações que estão ocorrendo em vários municípios do Estado.

Desde então, ações de socorro têm sido executadas pela Força-Tarefa, como distribuição de cestas básicas, medicamentos, colchões, água potável, cobertores dentre outras medidas que garantam a segurança das famílias. Também foram repassados, aos municípios impactados, os benefícios eventuais utilizados para suprir as necessidades básicas. No total, 36 municípios receberam R$ 27 mil cada; e três municípios receberam R$ 36 mil cada.

A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros e tem como integrantes, as Secretarias de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas); da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf); da Governadoria (Segov); da Saúde (SES); do Planejamento e Orçamento (Seplan); da Procuradoria-Geral do Estado (PGE); da Agência de Fomento do Estado do Tocantins (Fomento); e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins).