No primeiro ano de gestão, Wanderlei Barbosa investe cerca de R$ 590 milhões em obras de infraestrutura viária beneficiando os 139 municípios do Estado

Em um ano, a gestão do governador Wanderlei Barbosa, investiu cerca de 590 milhões em infraestrutura rodoviária no Estado do Tocantins, por meio de três importantes pilares: Plano de Recuperação e Conservação de Rodovias; repasses de recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego nos municípios tocantinenses; e Pavimentação Asfáltica de Rodovias Estaduais, visando aos municípios que ainda não são atendidos por nenhuma rodovia pavimentada.

O Plano de Recuperação e Conservação de Rodovias está sendo executado em 30 trechos rodoviários, orçados em cerca de R$ 700 milhões, dos quais já foram pagos em torno de R$ 200 milhões referentes aos trechos com obras em andamento. As obras estão em franco desenvolvimento em todas as regiões do Estado, de norte a sul.

Ao todo, o plano objetiva executar a recuperação de base e reconstruir o pavimento do trecho de mais de 2 mil km, que estava intransitável quando assumiu o Governo do Tocantins. A previsão da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) é entregar até o final do corrente ano pelo menos 60% dessas obras concluídas.

Quem transita por trechos rodoviários inclusos no plano, como por exemplo na TO-335, Colinas/Couto Magalhães e na rodovia TO-030, entre os municípios de Santa Tereza e Taquaruçu, já pode notar o quanto as obras estão adiantadas.

“Estamos trabalhando para dar trafegabilidade aos condutores que passam pelo nosso estado, utilizando recursos públicos para benefício de toda a população tocantinense e viajantes. Queremos que quem trafegue por nossas rodovias sinta orgulho da nossa malha rodoviária”, afirmou o secretário da Infraestrutura e Presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues.

Fortalecimento da Economia

O Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego foi idealizado e implantado na atual gestão com o propósito de fortalecer a economia, bem como gerar empregos e renda para a população nos 139 municípios. Por meio dessa iniciativa, o Governo do Tocantins está injetando R$ 278 milhões nos 139 municípios. A expectativa é de que os investimentos gerem em torno de 13,5 mil empregos.

Por meio de celebração de convênio com as prefeituras municipais, o Governo do Tocantins destinou R$ 2 milhões para cada município, valor dividido em três parcelas, para os investimentos em infraestrutura.

Dentre as obras que os municípios mais solicitaram estão pavimentação asfáltica de ruas e avenidas; execução de pavimentação urbana em bloquetes; recapeamento de ruas e avenidas, entre outros.

Todos os municípios tocantinenses já receberam a primeira parcela do convênio e, conforme foram prestando contas, a parcela seguinte ia sendo liberada. Dos 139 municípios, 53 já receberam a segunda parcela, sendo que três deles estão aguardando o parecer da fiscalização técnica dos fiscais da Ageto; e 21 já receberam a terceira parcela.

Pavimentação

Quanto ao terceiro pilar do desenvolvimento da infraestrutura viária, estão em andamento as obras no trecho da TO-239, trecho ligando Itapiratins a Itacajá com extensão de 32,05 km e na rodovia TO-248, que liga Santa Maria a Recursolândia.

Também na área de pavimentação asfáltica, o Governo do Tocantins retomou as obras de pavimentação da rodovia TO-365, do entroncamento da BR-153 ao povoado do Trevo da Praia, em Gurupi, que estavam paralisadas desde a gestão anterior.

Para a pavimentação, também já foram dadas Ordens de Serviço para os trechos da TO-245, de Rio Sono ao entroncamento com a BR-010. Além disso, está em fase final de licitação para pavimentação asfáltica o anel viário de Colinas do Tocantins.

Pontes

A obra de construção da ponte de concreto que irá substituir a velha ponte deteriorada evolui de forma acelerada, sobre o rio Tocantins na rodovia TO-255 no município de Porto Nacional, região central do Estado.

A estrutura moderna possuirá 1.488 metros de dimensão, sendo 1.088 metros de armação em concreto e 400 metros de aterro. O investimento da obra é de R$ 149 milhões. Nesse momento, os trabalhos estão sendo concentrados esforços para erguer a superestrutura.

A atual gestão finalizou e entregou a construção da ponte sobre o rio Manoel Alves, na TO-482, no município de São Valério da Natividade, próximo ao Povoado Apinajé. A ponte de concreto sobre o rio Manoel Alves tem 150 metros, onde foram investidos R$ 11 milhões.

Outra ponte finalizada e entregue à sociedade foi sobre o rio Formiga, em Santa Rosa do Tocantins. São 40 metros de obra, localizada no trecho da TO-458, entre o entroncamento da BR-010 no município de Santa Rosa, com o entroncamento da TO-365, em Ipueiras. Para essa ponte, foram destinados R$ 3,7 milhões.

Também finalizou a construção de uma ponte de concreto armado sobre o Córrego Arrainha, na TO-226, entre Nova Olinda e Palmeirante, com 40 metros de extensão e construída em concreto. O investimento é de R$ 4,5 milhões.

Além dessas, a gestão concluiu outras cinco pontes de concreto armado de pequeno porte em substituição às pontes de madeira.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate