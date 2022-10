Governo do Tocantins entrega licença de operação para Centro Genético de Tilápia que vai gerar investimento de R$ 28 milhões

Com uma cadeia produtiva da piscicultura em estruturação, o Tocantins também passa a ser referência mundial em reprodução e melhoramento genético da tilápia. Essa meta anunciada nesta sexta-feira, 21, tem como base a inauguração do Centro de Reprodução e Melhoramento Genético de Tilápia da GenoMar Genetics. Na solenidade, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, entregou ao CEO da empresa, Alejandro Alvarez, a licença de operação do empreendimento que conta com investimento de R$ 28 milhões para a construção do centro em Monte do Carmo.

Para o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, a chegada do empreendimento mostra o potencial do Estado com uma localização estratégica pronta para o crescimento da piscicultura, o que gera renda, emprego e oferece espaço para a industrialização. “A chegada da GeoMar vai abrir portas para o Estado se tornar referência mundial na criação de tilápia e se tornar exportador. É uma grande alegria essa empresa ter escolhido o Tocantins, uma empresa de números globais, com a maior vertente da genética. Além de produzir essa importante proteína para o mundo, nós iremos gerar muitos empregos e, inclusive, evoluir o cardápio turístico. Queremos crescer em exportação e também no crescimento social, também na questão industrial. Queremos ser um Governo que facilite e gere empregos. Somos o Estado mais novo e estamos recebendo uma tecnologia de ponta e mundial”, destacou o Governador.

Centro de Reprodução e Melhoramento Genético

O novo centro construído no Tocantins irá fornecer genética para todo o País, deixando de ser importador e passando a ser exportador de genética, contribuindo para a segurança alimentar de forma sustentável e responsável. Essa genética poderá garantir a geração de bilhões de alevinos de tilápia nas empresas parceiras de distribuição. O empreendimento conta com uma estrutura moderna, inovadora e rigorosa sobre os aspectos sanitários e de biosseguridade.

Instalado em uma área própria e total de 242 hectares, o Centro de Reprodução e Melhoramento Genético de Tilápia tem tanques e laboratórios, com capacidade de atender a demanda do Brasil e da América Latina. O empreendimento, até o momento, gerou 50 empregos diretos, além dos indiretos por meio dos parceiros.

Conforme o CEO Alejandro Alvarez, a escolha do Tocantins para a construção do centro de genética não foi por acaso, e, sim por contar com clima ideal para a tilápia, que permite a reprodução durante o ano o todo; excelente qualidade de água; região livre de doenças e patógenos; e localização perfeita para distribuição pelo país. “O Tocantins foi escolhido pelo apoio do Estado e dos municípios durante todo o ciclo do projeto. Além disso, foram considerados as condições climáticas para a criação, o grande potencial de mercado, as fontes de água, segurança e qualidade de vida, além da capacidade para atrair talentos”, afirmou Alejandro Alvarez.

Inovação, tecnologia e retorno

Segundo o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café, está sendo estabelecido no Tocantins o que há de melhor no mundo em genética de peixe, especialmente a tilápia que hoje já é uma commodity. “O Tocantins saiu na vanguarda da produção, se tornando um território de desenvolvimento. Vai ser bom para o mercado com esse processo acelerado de criação. A tecnologia empregada nesse produto possibilita o melhoramento da produção de tilápia e vai alcançar o mercado lá fora. O olhar do mundo vai se direcionar ao Tocantins. O Estado tem sido muito receptivo a esse tipo de cultura de inovação na piscicultura, uma vez que se produz peixe em água de qualidade. O Tocantins oferece hoje uma condição de muita segurança sobre o aspecto ambiental, e também, especialmente na sua legislação tributária, que leva à competitividade”, enfatizou o secretário.

Para a gestora da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Miyuki Hyashida, a inauguração do Centro de Reprodução e Melhoramento Genético de Tilápia tornará realidade um potencial existente no Tocantins para a piscicultura. “Há 30 anos, esperamos que isso aconteça. Nesse Estado, o que estava sendo sonhado, está acontecendo. Esse centro será um divisor de águas, sairemos do chamado potencial que o Estado tem para a realidade das grandes produções. Estamos todos mobilizados para gerar emprego e renda, contribuindo para o crescimento do nosso mercado”, destacou.

O presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Renato Jayme lembrou que o processo de instalação do empreendimento seguiu todas as legislações e se torna importante, inclusive, para a demanda gerada em um período como o da Piracema, quando a pesca em rios e lagos se tornou proibida. “São seguidas todas as legislações ambientais na questão da adequação do local e da forma de implantação do empreendimento. Analisamos todo o processo e estamos agora entregando a licença de operação como uma forma de garantir que a empresa tenha um retorno sobre o investimento e venha gerar oportunidades por meio de empregos diretos e indiretos”, relatou Renato Jayme.

O presidente da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), Francisco Medeiros, afirmou que, a partir de agora, o Tocantins se tornará a capital mundial da Tilápia. “Esse é um trabalho construído com a participação de todos. Neste momento, falo que o futuro chegou”, afirmou.

Capacidade de Produção

O Tocantins possui uma cadeia produtiva da piscicultura em estruturação. São mais de um mil produtores distribuídos em 117 municípios em uma área estimada de 2.775 hectares de lâmina d’água. A cadeia de produção de alevinos do Estado é estruturada com 13 empresas produtoras de alevinos e formas jovens de espécies nativas e tilápia, distribuídas, principalmente, na região centro-sul e sudoeste. Além disso, são dois frigoríficos com Serviço de Inspeção Federal (SIF) em funcionamento junto com outras duas plantas frigoríficas com SIE (Serviço Estadual de Inspeção). A única fábrica de ração para peixes do Estado fica localizada na região de Tocantinópolis e comercializa seu produto internamente e em mais 12 estados brasileiros.

Os dados da Peixe BR, com auxílio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), apontam que, de 2020 para 2021, a produção teve um acréscimo de 9,76%, saindo de 14.804 para 16.250 toneladas. A produção de peixes nativos teve um crescimento de 8,66% no período, saindo de 14.724 para 16.000 toneladas e a produção de tilápias saindo de 80 para 250 toneladas, representando um acréscimo de 212, 5% na produção da espécie. Essa evolução produtiva se deve às políticas públicas adotadas pelo Estado do Tocantins e a segurança jurídica trazida aos produtores por meio de leis ambientais regulatórias à atividade (Coema 88/2018) e isenções fiscais de ICMS (Lei n° 3516/2019).

GenoMar Genetics

Com base na Noruega, além de países da América, a empresa GenoMar integra o EW GROUP, maior empresa mundial na área de genética, líder no mercado na produção de frangos, ovos, perus, salmão e truta. A GenoMar tem o programa genético de tilápia mais antigo do mundo e distribui essa genética a todos os continentes produtores de tilápia. Atualmente, 100% dos animais trabalhados na empresa são genotipados e selecionados com base em valores geneticamente importantes.

Estiveram presentes na inauguração representantes da empresa GenoMar, o diretor de Aquicultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Maurício Pessoa; o coordenador de Animais Aquáticos do Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa, Bruno Leite; da gestão estadual, além do prefeito de Monte do Carmo, Arquivardes Avelino Ribeiro, de empresários da piscicultura e deputados.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate