Na TV, Governador Wanderlei Barbosa interage com crianças e se compromete em fazer um futuro melhor para o Tocantins

Em seu programa de TV do Horário Eleitoral, o Governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), ao lado da prefeita da Capital, Cinthia Ribeiro (PSDB), se uniram às crianças para debater um futuro melhor para o Tocantins.

A primeira pergunta que o Governador respondeu foi a de Renan Júnior, 10 anos, que quis saber o que Wanderlei pretendia fazer para Palmas. “Queremos trazer infraestrutura e ajudar a prefeita Cinthia a continuar oferecendo uma educação de qualidade aos nossos alunos da Rede Municipal, para que crianças iguais a você e a todas que aqui estão, tenham cuidado do Estado, da Prefeitura, em prol de uma Palmas cada vez mais feliz e melhor para todos viveram”, afirmou.

Lara Milhomens, de 8 anos, perguntou o que as crianças, como ela, poderiam esperar para o futuro do Tocantins com Wanderlei Governador. “Lara, você pode esperar um Governo comprometido com as crianças, com a sociedade, com seu pai, sua mãe… Nós queremos promover políticas públicas que venham ao encontro das pessoas. Dar a vocês um futuro cada vez mais promissor. Queremos também planejar o nosso Governo, voltando ele para toda a população, em especial para as nossas crianças e adolescente, com mais educação, entretenimento, alegria, esporte e lazer”, assegurou.

Parceria promissora com a Capital

No bate-papo com as crianças, a prefeita Cinthia Ribeiro destacou que, pela primeira vez, em 20 anos, Palmas caminhará junto com o Governo do Tocantins. “Sabe o que isso significa? Mais escolas de qualidade, mais praças lindas, mais parquinhos maravilhosos, e tantas outras coisas boas que estão acontecendo para essa meninada continuar brincando de forma saudável. Mas melhor que isso, é aquilo que o Governador falou, é construir um futuro ainda melhor para todos vocês”, destacou.

O vídeo completo do programa “Coraçãozinho Curraleiro 10” está disponível no Youtube: https://youtu.be/FS8-ur-n2GM.