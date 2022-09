Exposição: Justiça Eleitoral do Tocantins leva história das urnas eletrônicas para shopping da capital

Um espaço para conhecer a história das urnas eletrônicas e saber mais sobre a segurança do processo eleitoral. Aberta neste sábado (17/09), a exposição “26 anos da Urna Eletrônica – A conquista da Transparência e da Legitimidade do Processo Eleitoral” acontece no Capim Dourado Shopping e estará disponível ao público ainda nos dias 18, 24 e 25 de setembro.

A mostra possibilita ao visitante acompanhar a evolução da urna, desde o modelo de madeira, passando pela lona, até a versão mais recente, a UE 2020; traz painéis que reforçam os mecanismos de segurança do equipamento e convida os cidadãos a participarem dos momentos de auditoria, que acontecem com as cerimônias públicas. “Um dos totens fala sobre os testes de integridade e de autenticidade das urnas. São duas auditorias realizadas no dia da eleição para comprovar a segurança e a lisura do sistema eletrônico de votação. São eventos públicos, onde qualquer pessoa pode participar. O Teste de Integridade é, inclusive, transmitido ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral do Tocantins no Youtube”, explica a chefe da Seção de Biblioteca, Memória e Arquivo do TRE-TO, Maria Zita Rodrigues Vilela Dias.

Visitando a exposição com a família logo no primeiro dia, o professor Édi Benini avalia que a ação é uma forma de combater a desinformação confirmando a segurança do sistema eletrônico de votação. “Democracia também é construir credibilidade, construir confiança. A Urna Eletrônica já demonstrou ser 100% confiável, mas as pessoas precisam saber disso. Como professor educador, posso dizer que a educação é um processo permanente e essa exposição integra um processo educativo. As eleições no Brasil são seguras, modernas, têm credibilidade e fazem valer a soberania popular”, afirmou.

Votação simulada

Quem passar pela exposição ainda vai poder participar da votação simulada, que com personagens fictícios permite ao cidadão se preparar para o dia da votação, treinando a ordem dos votos e o tempo de conferência. Na exposição também são exibidos conteúdos em vídeo de orientação e instrução aos eleitores.

Serviço

A exposição acompanha o horário de funcionamento do shopping: aos sábados, de 10h às 22h, e aos domingos de 14h às 20h.

Objetivo Estratégico:

3 – Fomentar a educação política da sociedade