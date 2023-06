Mulheres transgênero podem participar de competições femininas de esporte?MS debate (Audiodescrição)

Participação de mulheres transgênero em competições femininas está em debate no mundo todo. Em Mato Grosso do Sul, deputados querem definir regras. São Paulo debate o wollying, bullying entre mulheres. Amapá se preocupa com a escassez do camarão. Camaçari garante escola próxima da residência para aluno com deficiência. Câmara dos Deputados debate o descongelamento da contagem do tempo de serviço de servidores. Comissão do Senado aprova Novembrinho Azul, campanha para meninos contra HPV. Paraná adere ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal.

#transgênero #competiçãoesportiva #wollying #bullying #camarão #amapá #servidorpúblico #vacinação