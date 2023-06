Agenda do Plenário – Veja o que pode ser votado esta semana – Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara pode votar nesta semana projeto de lei (PL 2384/23) que restabelece o voto de qualidade do representante do governo em caso de empate nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Também está na pauta o projeto que cria tarifa social de água para as famílias de baixa renda; e o projeto que permite às empresas de tecnologia usar o excedente dos investimentos em pesquisa tecnológica no cálculo do desconto no imposto sobre o lucro líquido em outros anos.

