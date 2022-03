Mulheres representam 63% dos cargos de chefia da Prefeitura de Palmas

Por Wédila Jácome/Edição: Lorena Karlla | Prefeitura de Palmas

09/03/2022

Com a reeleição da prefeita Cinthia Ribeiro, única prefeita entre as capitais brasileiras, houve também uma ascensão da mulher aos cargos de liderança na administração do município. Desde que assumiu a gestão, a prefeita Cinthia Ribeiro procurou equilibrar a distribuição dos cargos de lideranças entre homens e mulheres, e adotar também a opção por nomear para estes postos servidoras do quadro efetivo do Município. Atualmente, segundo dados da própria Administração Municipal, há uma equidade entre os cargos de chefia e elas já representam pouco mais de 50% nas cadeiras de comando. São mais de 170 mulheres em posição de destaque.

Para a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, a representatividade feminina, a presença das mulheres em cargos de liderança, se faz necessária para o pleno exercício da democracia. “Este reconhecimento reforça a luta de milhares de mulheres. Nos últimos anos, avançamos muito, mas sabemos que podemos mais.”

Entre os cargos ocupados por elas estão os de secretárias, presidentes, secretárias executivas, superintendentes, diretoras e gerentes. Além disso, 63% do quadro de servidores municipais, contribuindo para o desenvolvimento da cidade, é formado pela força feminina de trabalho.

Além do cargo de chefe do executivo municipal, ocupado pela prefeita Cinthia Ribeiro, 53% das autarquias são presididas por mulheres e 47% das secretarias também são comandadas por elas. Já no segundo escalão elas representam 29% das secretárias executivas e 47% de superintendentes. Nas diretorias 51% dos cargos estão sob o comando feminino, o mesmo acontece com 53% das gerências.

Para a superintendente de Políticas e Controle Social, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Valtonia Gonçalves dos Santos, o diferencial da gestão da prefeita Cinthia Ribeiro de ter várias mulheres no comando permite uma escuta mais atenta sobre as necessidades da comunidade. “A mulher sabe ouvir, observar, se posicionar e falar com coerência seu ponto de vista e suas convicções. A meu ver a grande diferença está na sensibilidade com que ela administra seu departamento, seus subordinados. Tem amor no seu olhar e isso não a torna menor ou fraca, isso a torna um ser respeitado e visto com capacidade plena pra referidas atribuições”.