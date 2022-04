Mulher que lutava contra depressão encontra cura após aceitar Jesus

Por Agência Senado

01/04/2022 – Publicado às 03h21

Lauren Dunn cresceu em um lar disfuncional com pais alcoólatras que se divorciaram quando ela tinha apenas 3 anos. Enquanto crescia vivendo com sua mãe, o medo tomou conta de sua vida. Já o tempo com sua avó lhe trazia esperança, e era uma fonte de amor.

Quando Lauren tinha 10 anos, sua avó faleceu, fazendo com que ela se sentisse sozinha e deprimida. Desde então, Lauren não sabia como lidar com a dor da perda, assim, a adolescente se esforçou para ser perfeita em tudo o que fazia como uma forma de ganhar amor e aceitação.

Além disso, ela também entrou em um relacionamento com alguém que ela pensou que poderia consertar, e o rompimento desse relacionamento a direcionou ainda mais para o caminho da escuridão, fazendo com que Lauren se sentisse inútil e vazia.

Consequentemente, isso reforçou a solidão e a depressão que ela sofria, e ela tentou cometer suicídio.

De acordo com Club 700, após sobreviver e se recuperar do incidente, Lauren começou a se tornar uma defensora do bem-estar mental, se tornando conselheira e trabalhando com pessoas para as ajudar a superar os desafios da vida.

No entanto, ela ainda não havia enfrentado suas próprias batalhas, e a depressão ainda a consumia. Até que um dia, uma colega cristã a apresentou a Jesus. Ele contou a ela sobre o amor de Jesus, e Lauren sentiu esperança pela primeira vez.

Então, sua colega cristã orou para que ela aceitasse Jesus em seu coração e ela sabia que no fundo de Jesus era a resposta para tudo o que ela estava passando. Desde então, ela nunca mais foi a mesma.