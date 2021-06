Moradores recebem alerta sobre cuidados ao trafegar em locais de obras

Com as obras de infraestrutura em fase de conclusão, o Setor Maracanã recebeu nesta segunda-feira, 28, uma blitz educativa com orientações sobre o tráfego nos locais onde há movimentação de homens e máquinas. Além disso, a ação busca conscientizar motoristas e moradores sobre a mudança na intensidade e agilidade do trânsito decorrente do novo asfalto, alertando principalmente para a atenção com crianças e idosos.

“Estamos alertando para o cuidado de reduzir a velocidade nas proximidades das obras e também sobre a atenção e respeito à sinalização, pois as equipes da construtora têm tido problemas com moradores que tentam trafegar em locais interditados”, explicou a gerente social da UGP (Unidade de Gerenciamento do Projeto) Águas de Araguaína, Nathalia Alencar.

A ação foi realizada na Avenida Perimetral 2, uma das mais importantes vias de acesso da região ao centro da cidade, e contou com o apoio da Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT) e da Construtora Ipanema, responsável pela execução das obras no setor.

“Muito necessária esta ação. Passo por aqui todos os dias e percebo que alguns condutores excedem na velocidade”, afirmou Cleverson Fagundes, morador do Parque Bom Viver.

A Rosemary Santa’Ana, coordenadora do Instituto Humanitário Anita Luíza, aproveitou a presença da equipe e solicitou que as orientações fossem levadas aos alunos dos cursos profissionalizantes da instituição. “Eles são moradores da região e, além de sempre trafegarem por aqui, podem levar o material informativo a mais pessoas de sua vizinhança”, afirmou.

Águas de Araguaína

O Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína, financiado pelo CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina, contempla uma série de obras de infraestrutura, totalizando um investimento de mais de R$ 350 milhões e beneficiando a população de mais de 30 bairros.

Com a implantação da Via Norte, drenagem e pavimentação dos bairros, o projeto prevê ainda a criação de bacias de detenção da água das chuvas para evitar futuros alagamentos e vários pontos de área verde com a implantação dos parques: Nascentes do Neblina, São Miguel e Raizal, garantindo a preservação dos córregos Neblina, Jacuba e do Rio Lontra.