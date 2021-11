Metrologia Estadual realiza mais de 5 mil ações no mês de Outubro

A Metrologia, ciência das medidas e medições, é essencial para a vida em sociedade, permitindo, por meio de dados, balizar as relações de consumo. É praticamente impossível desassociar os números da vida cotidiana: as verduras e comidas por peso, os números da bomba de combustível, a velocidade permitida nas vias de trânsito, o consumo energético das mercadorias eletrodomésticas, as etiquetas de peso dos produtos nas gôndolas do supermercado são exemplos que comprovam a presença fundamental da metrologia nas relações de consumo. Nas relações comerciais, é por meio da medição que muitos objetos são negociados – volume, peso, medida fazem parte da rotina da sociedade.

É compromisso da Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM-TO) a harmonização das relações comerciais, com a proteção ao cidadão-consumidor e o estabelecimento da concorrência justa entre as empresas, por meio das ações da pasta nas áreas de Instrumentos, Pré-Medidos e Avaliação da Qualidade e Conformidade.

A AEM é o órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) no Tocantins.

Para o presidente da pasta, Rérison Castro, a atuação do órgão reforça a importância da Metrologia na vida em sociedade. “É nosso trabalho assegurar à sociedade que tudo o que está sendo anunciado nas propagandas e nas embalagens dos produtos pode ser visto como verdade, desde que tenha o Selo de Identificação da Conformidade e que atenda aos regulamentos do Inmetro”, informa o gestor.

Metrologia Estadual em números

O mês de outubro encerrou com 5.079 ações metrológicas nas áreas técnicas de Instrumentos, Qualidade, Pré-Medidos e Inspeção. Ao longo do ano de 2021, os números se aproximam de quase 30 mil ações metrológicas realizadas.

Ensaios e testes laboratoriais, aferição de instrumentos medidores de velocidade, aferição de equipamentos de pesagem, fiscalização de produtos pré-medidos e instalação de taxímetros foram serviços ofertados pela Metrologia Estadual à comunidade.

“Trabalhamos nas ações de forma fiscalizatória e educativa, visando a proteção e a orientação da sociedade nas relações de consumo. Temos, também, o compromisso em orientar a sociedade consumidora, provendo assim relações comerciais mais equitativas, especialmente do ponto de vista do conhecimento e do cumprimento das legislações que balizam os empreendimentos comerciais”, reforça o gestor da pasta.