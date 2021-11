Com apoio da Lei Aldir Blanc, Artpalco oferece um mês de atrações culturais em comemoração aos 20 anos de história do grupo

Muita arte e cultura marcam a realização da Mostra 20 anos do Grupo Artpalco, que marca as duas décadas de história do grupo sediado no município de Araguaína.

As celebrações de aniversário, que tiveram início nesta semana, incluirão quase 30 dias de programação, com apresentações culturais em Palmas e Araguaína, e ainda exposição de trabalhos do grupo que resgatam essa trajetória.

Para abrir a Mostra, os atores e os fundadores do Grupo, George Henrique Silva e Tatiane Breve, apresentaram o espetáculo E se a gente se conhecesse outra vez?, na Praça céu (Araguaína Sul). Sob a direção de Luiz Navarro, a concepção do espetáculo trouxe componentes do teatro popular, que vão desde os elementos visuais da cena à sonoplastia, que funcionam como elos importantes entre a história, os personagens e o público.

Sinopse

Ana e Lauro, que diante da proximidade da morte, resolvem partir em uma aventura poética, para descobrir o que teria acontecido de diferente em suas vidas caso no passado outros caminhos tivessem sido trilhados. Será que toda a nossa vida vem traçada e colocada na conta do destino? Ou a gente tem a capacidade de moldá-lo mesmo nas situações limítrofes da vida?

Projeto

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Aldir Blanc, da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) e do Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial de Cultura e Fundo Nacional de Cultura.

Ao parabenizar o grupo Artpalco, o presidente interino da Adetuc, Jairo Mariano, destacou a relevância do trabalho da companhia para a arte e a cultura tocantinense. “São 20 anos de história e, com o apoio da Lei Aldir Blanc, o grupo ArtPalco tem levado um pouco dessa tradição nas artes a outros lugares, ampliando os horizontes e permitindo e facilitando o acesso à cultura, que é um dos objetivos da Lei Aldir Blanc”, frisou Jairo Mariano, ao mencionar a determinação do governador em exercício, Wanderlei Barbosa, para que os projetos executados pela Lei Aldir Blanc sejam disseminados por todo o Estado.

Programação

A mostra em Araguaína seguirá até o dia 25 de novembro e contará ainda com apresentação dos espetáculos Casos Insanos a bordo, As malditas, Geringonça, Exposição 20 anos grupo Artpalco, Um minuto pra dizer que te amo, O rei do lixo, Bullying que bicho é esse? Ted, Nina e o boi do tempo – Uma aventura alimentar, A incrível lenda do capim-dourado, Minha Terra tem poesia – Espetáculo lítero musical, Oficina de hiper-realismo para cinema: formação prática para atores e diretores, Casos insanos a bordo, Os opostos se dis-traem e Peter Pan – Aventuras pela Terra do nunca (alunos do Espaço Cultural Artpalco).

Após a temporada em Araguaína, o Grupo seguirá para Palmas com apresentações de 28 a 30 de novembro dos espetáculos O Rei do Lixo, E Se a Gente se Conhecesse Outra Vez e Casos Insanos.

Agenda – Mostra 20 anos grupo Artpalco

1° de novembro de 2021: E se a gente se conhecesse outra vez? Local: Praça céu – Araguaína Sul (presencial). Elenco: George Henrique e Tatiane Breve;

2 de novembro de 2021: E se a gente se conhecesse outra vez? Local: Praça céu – Araguaína Sul (presencial). Elenco: George Henrique e Tatiane Breve;

4 de novembro de 2021: Casos insanos a bordo. Local: Espaço Cultural Artpalco – Araguaína centro (presencial). Elenco: George Henrique, Guilherme Vieira, Suzi Olímpia e Tatiane Breve;

5 de novembro de 2021: Casos insanos a bordo. Local: Espaço Cultural Artpalco – Araguaína centro (presencial). Elenco: George Henrique, Guilherme Vieira, Suzi Olímpia e Tatiane Breve;

6 de novembro de 2021: Casos insanos a bordo. Local: Espaço Cultural Artpalco – Araguaína centro (presencial). Elenco: George Henrique, Guilherme Vieira, Suzi Olímpia e Tatiane Breve;

7 de novembro de 2021: Casos insanos a bordo. Local: Espaço Cultural Artpalco – Araguaína centro (presencial). Elenco: George Henrique, Guilherme Vieira, Suzi Olímpia e Tatiane Breve;

13 de novembro de 2021: As malditas. Local: Espaço Cultural Artpalco – Araguaína centro (presencial). Elenco: Eilson J. Ramos, Luiz Navarro, Paulo Egídio e Thiago Wilkerson;

14 de novembro de 2021: As malditas. Local: Espaço Cultural Artpalco – Araguaína centro (presencial). Elenco: Eilson J. Ramos, Luiz Navarro, Paulo Egídio e Thiago Wilkerson;

15 de novembro de 2021: Geringonça. Local: Espaço Cultural Artpalco – Araguaína centro (presencial). Elenco: Eilson J. Ramos, Heden Sobrinho, João Pedro Alabno, João Vitor Braga e Tatiane Breve;

19 de novembro de 2021: Um minuto pra dizer que te amo. Local: Fieto – Araguaína (presencial). Elenco: Fell Silva e Luiz Navarro.

19 de novembro de 2021: Exposição 20 anos grupo Artpalco. Local: Hall de entrada auditório da Fieto – Araguaína (presencial);

20 de novembro de 2021: Um minuto pra dizer que te amo. Local: Fieto – Araguaína (presencial). Elenco: Fell Silva e Luiz Navarro.

20 de novembro de 2021: Exposição 20 anos grupo Artpalco. Local: Hall de entrada auditório da Fieto – Araguaína (presencial);

21 de novembro de 2021: Exposição 20 anos grupo Artpalco. Local: Hall de entrada auditório da Fieto – Araguaína (presencial);

21 de novembro de 2021: O rei do lixo. Local: Fieto – Araguaína (presencial). Elenco: Eilson J. Ramos, George Henrique, Hayla Câmara e Viviane Faria;

22 de novembro de 2021: Exposição 20 anos grupo Artpalco. Local: Hall de entrada auditório da Fieto – Araguaína (presencial);

22 de novembro de 2021: Bullying, que bicho é esse? Local: Fieto – Araguaína (presencial). Elenco: George Henrique, João Pedro Albano, João Victor Braga, Suzi Olímpia e Tatiane Breve;

23 de novembro de 2021: Exposição 20 anos grupo Artpalco. Local: Hall de entrada auditório da Fieto – Araguaína (presencial);

23 de novembro de 2021: Bullying, que bicho é esse? Local: Fieto – Araguaína (presencial). Elenco: George Henrique, João Pedro Albano, João Victor Braga, Suzi Olímpia e Tatiane Breve;

24 de novembro de 2021: Exposição 20 anos grupo Artpalco. Local: Hall de entrada auditório da Fieto – Araguaína (presencial);

24 de novembro de 2021: Ted, Nina e o boi do tempo – Uma aventura alimentar. Local: Fieto – Araguaína (presencial). Elenco: George Henrique, João Victor Braga, Suzi Olímpia e Tatiane Breve;

25 de novembro de 2021: Exposição 20 anos grupo Artpalco. Local: Hall de entrada auditório da Fieto – Araguaína (presencial);

25 de novembro de 2021: A incrível lenda do capim-dourado. Local: Fieto – Araguaína (presencial). Elenco: George Henrique, Nice Albano, Tatiane Breve e Zé Caetano;

26 de novembro de 2021: Exposição 20 anos grupo Artpalco. Local: Hall de entrada auditório da Fieto – Araguaína (presencial);

26 de novembro de 2021: Minha terra tem poesia – Espetáculo lítero musical. Local: Fieto – Araguaína (presencial). Elenco: Levi Beltrão e Nice;

27 de novembro de 2021: Exposição 20 anos grupo Artpalco. Local: Hall de entrada auditório da Fieto – Araguaína (presencial);

27 de novembro de 2021: Oficina de hiper-realismo para cinema: Formação prática para atores e diretores. Local: Espaço Cultural Artpalco – Araguaína (presencial). Ministrante: Thiago Omena (Palmas/TO);

27 de novembro de 2021: Casos Insanos a bordo. Local: Fieto – Araguaína (presencial). Elenco: George Henrique, Guilherme Vieira, Suzi Olímpia e Tatiane Breve;

28 de novembro de 2021: Exposição 20 anos grupo Artpalco. Local: Hall de entrada auditório da Fieto – Araguaína (presencial);

4 de dezembro de 2021: Os opostos se dis-traem. Local: Espaço Cultural Artpalco – Araguaína (presencial). Elenco: George Henrique e Tatiane Breve;

5 de dezembro de 2021: Os opostos se dis-traem. Local: Espaço Cultural Artpalco – Araguaína (presencial). Elenco: George Henrique e Tatiane Breve;

14 de dezembro de 2021: Peter Pan – Aventuras pela terra do nunca. Local: Auditório Colégio Santa Cruz – Araguaína (presencial). Elenco: alunos do Espaço Cultural Artpalco.