“Mentiras e suposições sem fundamentação da oposição à minha pré-candidatura é desespero” diz Antonio Andrade sobre ataques de time da gestão

O pré-candidato a prefeito de Porto Nacional, Antonio Andrade, chamou de desespero a atitude da oposição que de maneira sórdida tem disseminado matérias na mídia desqualificando sua trajetória política.

Sobre os ataques, Antonio Andrade se manifestou dizendo: “As ações dessa gestão são uma vergonha com a população, o que se vê em Porto é o desmonte da educação, precarização da saúde, falta de incentivo aos jovens e uma infinidade de outros problemas ocasionados pela má gestão do município e dos recursos públicos. O desespero e a ausência de propostas são a marca de um time que só faz críticas vazias, natural de quem desconhece a realidade do nosso município”, ironizou.

Andrade ainda pontuou que o time adversário, incomodado com a evolução de sua pré-candidatura está levando à imprensa ilações e falsas conjecturas com a intuição de criar alvoroço, recorrendo a velha prática suja e ultrapassada da disseminação de Fake News, “característica de políticos desleais que não honram suas palavras e não sustentam um debate sério olho no olho”, frisou.

“Estou muito otimista e consciente de que, neste momento, possuo todas as condições para ter êxito no objetivo que me propus a realizar e fazer uma gestão de excelência em Porto Nacional. Tenho anos de serviços prestados à população com políticas educacionais, priorizando saúde e educação, e não com “toma lá da cá”, como a atual gestão”, concluiu Antonio Andrade.

Andrade finalizou enfatizando que pesquisas eleitoreiras forjadas não o deprime e nem o emociona, afirmando que seu parâmetro é o carinho e a receptividade que tem recebido do povo.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade