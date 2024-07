Em Luzimangues, multidão lota evento de lançamento de pré-candidaturas de Antonio Andrade e Soares Filho

Com agenda política intensificada, os pré-candidatos Antonio Andrade e Soares Filho, bem como os pré-candidatos a vereador de Luzimangues, realizaram na noite desta segunda-feira, 15, um mega evento no maior distrito de Porto Nacional.

Na oportunidade, estiveram presentes importantes autoridades e a sociedade em geral, demonstrando total apoio à pré-candidatura a prefeito e vice-prefeito de Antonio Andrade e Soares Filho respectivamente.

Com uma recepção calorosa, ambos se emocionaram ao serem ovacionados por um time de peso que ecoou alto a frase “Sim Eu Me Importo”.

Soares Filho não conteve às lágrimas durante sua fala, e de forma especial agradeceu todos os apoiadores, ressaltando que lutará pela transformação de Porto Nacional ao lado de Antonio Andrade, defendendo que possuem o melhor plano de gestão para o município.

Após fala do pré-candidato a vice-prefeito, Antonio Andrade agradeceu a união e apoio de todos os presentes em prol de um projeto de retomada do desenvolvimento de Porto, projeto esse que está sendo construído com validação e as impressões digitais de toda a população portuense.

“Porto merece mais! Mais saúde, educação, incentivos ao turismo, segurança e comprometimento com o nosso povo, é o momento de mudarmos esse cenário de retrocesso, estou pronto, preparado e querendo”, concluiu o pré-candidato da base governista, a prefeitura de Porto Nacional.

Presenças

Deputado estadual, Léo Barbosa representando o governador Wanderlei Barbosa; o vice-governador, Laurez Moreira; o senador, Eduardo Gomes; o deputado estadual, Eli Borges; o secretário de Estado da Agricultura, Jaime Café e os ex-prefeitos, Fábio Martins e Otoniel Andrade.

