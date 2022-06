Mais de meio milhão chega para saúde dos municípios com emendas do deputado Zé Roberto Lula

A saúde ganha quando os recursos são destinados e chegam à população e o deputado estadual Zé Roberto Lula (PT) comemora a liberação dos recursos nesta semana, fruto de emenda parlamentar, para sete municípios do estado com mais de R$ 530 mil de investimento em custeio para a atenção básica em saúde, que chegam após a autorização de pagamento do governo do estado das emendas dos 24 Parlamentares tocantinenses.

“Devo agradecer ao governador, [Wanderley Barbosa] pois é a primeira vez que vejo um governo cumprir o que está na Lei e pagar todas as emendas independente do parlamentar estar ou não na sua base, todas que estavam programadas para esse mês foram pagas”, ressalta o deputado.

O deputado Zé Roberto Lula destaca que os primeiros municípios estão com o dinheiro na conta e nas próximas semanas mais 25 municípios devem receber os valores para que possam investir em materiais essenciais para a manutenção do atendimento diário da população com materiais de uso diário nas Unidades Básicas de Saúde.

“É com satisfação e alegria que o recurso foi disponibilizado para os municípios, para ajudar as Prefeituras a atender bem a população”, disse ao alertar que “agora é com as Prefeituras cuidar bem do recurso e assim atender bem as pessoas”.

Os recursos foram destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Barra do Ouro (R$ 80 mil); Palmeirópolis (R$ 80 mil); Pequizeiro (R$ 80 mil); Centenário (R$ 69,4 mil); Porto Nacional (R$ 150 mil), Divinópolis do Tocantins (R$ 80 mil) e Guaraí (R$ 119,9 mil).