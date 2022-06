Deputada Luana apresenta projeto para garantir condições adequadas de descanso aos profissionais da saúde

Neste mês em que se comemora os profissionais da enfermagem, a deputada Luana Ribeiro apresentou o projeto de lei que garante espaço de descanso e convivência aos profissionais que atuam nas instituições de saúde do Tocantins.

O projeto apresentado pela deputada solicita a regulamentação e instalação de área de convivência e repouso, que irá proporcionar um meio para a redução da fadiga física e emocional do profissional da saúde no ambiente hospitalar. Os espaços destinados a este fim deverão contar com mobiliários como camas e beliches, além de serem equipados com instalações sanitárias e área compatível à quantidade de profissionais diariamente em serviço.

Os profissionais de saúde, em especial enfermeiros e técnicos de enfermagem, que representam mais de metade dos profissionais que atuam na área, são frequentemente submetidos a duplas jornadas de trabalho, atribuído à escassez de recursos humanos e também aos baixos salários, resultando em maior esforço físico e mental desses profissionais, comprometendo a qualidade de vida dos mesmos.

Para Luana: “O cuidado não pode ser uma via de mão única, devemos ser todos responsáveis pela garantia da saúde e condições dignas de trabalho à esses profissionais que cuidam da nossa saúde”, pontuou a deputada.