Mais de 4,1 milhões de bovídeos são vacinados contra aftosa e rebanho supera os 9 milhões de animais

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) divulgou nesta quarta-feira, 6, o índice vacinal da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa, onde foram vacinados 4.169.723 bovídeos, de um total de 4.277.206 em idade vacinal (24 meses), perfazendo um percentual de 97,48%. Em virtude da pandemia, a declaração de vacinação contra febre aftosa encerrou no último dia 31.

Os dados da campanha revelaram que o rebanho tocantinense de bovídeos, incluindo os animais adultos, bateu um novo recorde, chegando a 9.091.469 animais, distribuído em 55.118 propriedades rurais. Os municípios que concentram o maior número de animais são: Araguaçu, com 380.349 bovídeos; seguido por Formoso do Araguaia, com 316.381; em terceiro aparece Araguaína, com 251.515; Peixe, com 226.741; e Sandolândia, com 202.745 animais.

“O resultado desta campanha trouxe uma boa notícia para o Tocantins. O nosso rebanho continua crescendo e superamos os 9 milhões de bovídeos. Isso requer cada vez mais responsabilidade nossa e dos produtores rurais, na proteção deste patrimônio sanitário de livre de febre aftosa”, destaca o presidente da Adapec, Alberto Mendes da Rocha.

O responsável técnico pelo Programa Estadual de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, João Eduardo Pires, explica que o produtor que deixou de vacinar o rebanho deve procurar o escritório da Adapec para pegar uma autorização de compra de vacina e agendar uma data para que os técnicos façam o acompanhamento da vacinação na propriedade e, posteriormente, devem declarar a vacinação à Adapec. Em caso negativo, serão notificados pelo órgão para que façam a vacinação.

Vale ressaltar que a multa para quem não vacinou é de R$ 5,32 por animal não vacinado e mais R$ 127,69 por propriedade não declarada. Além disso, o produtor fica impedido de fazer a movimentação do rebanho até a regularização da vacina.