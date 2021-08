Mais de 1,3 mil infrações por estacionamento irregular são registradas na Capital no primeiro semestre deste ano

Estacionar em local proibido ou de forma irregular está entre as principais causas das infrações registradas pelos agentes de Trânsito e Transporte da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) de Palmas. De janeiro a agosto deste ano, 1357 violações das normas referentes a estacionamentos, previstas no Código Brasileiro de Trânsito (CTB), ocorreram em diferentes pontos da Capital.

De acordo com o levantamento da Diretoria de Recursos e Infrações da Sesmu, desse total, as maiores causas dos flagrantes registrados pelos agentes são as seguintes: por estacionar ao lado do canteiro central/divisores de pista de rolamento (239 autos); estacionar o veículo em local/horário proibido especificamente por placa de sinalização (185 autos); estacionar no passeio público (162 autos); e a quarta maior incidência deve-se ao estacionamento do veículo na contramão da direção (125 autos).

A superintendente de Trânsito e Transporte, Valéria Oliveira, alerta que as equipes seguem os 20 incisos do artigo 181 do CTB, e, conforme a situação dos desdobramentos da ocorrência, as infrações variam entre leve, média, grave ou gravíssima. “De todos os incisos, apenas um não resulta na remoção do veículo. A situação mais grave que acontece aqui em Palmas é o estacionamento irregular dos veículos em vagas especiais, reservadas aos idosos e as pessoas com deficiência, sem o documento da credencial para fazer uso do benefício”, ressaltou.

Ainda segundo os dados, a prática de estacionar nas vagas reservadas, sem a apresentação da credencial, totaliza 152 infrações, sendo que 30 autos foram por estacionar nas vagas reservadas à pessoa com deficiência e 122 por ocupar vagas reservadas aos idosos. A superintendente enfatiza que o ato, além de ser uma infração gravíssima, fere o direito concedido por lei a esses grupos, uma vez que eles precisam de maior atenção à mobilidade e os deslocamentos.