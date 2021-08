Cinthia Ribeiro entrega oficialmente a nova estrutura do Samu

A gestão municipal deu mais um importante passo para melhoraria na qualidade do atendimento à população da Capital, com a entrega da nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 (Samu), na tarde desta quinta-feira, 26, feita pela prefeita Cinthia Ribeiro. O prédio da unidade agora funciona às margens da TO-050, na ASR-SE 95 (Quadra 912 Sul). Participaram da solenidade de entrega, vereadores, representantes dos órgãos de segurança do Estado e da Capital, do Ministério Público Estadual, do Conselho Municipal de Saúde, secretários municipais e os servidores que atuam no serviço, em Palmas.

Em sua fala, a prefeita Cinthia Ribeiro reforçou que mesmo em momento de crise de saúde que a pandemia trouxe para o País, a gestão não deixou de fazer entregas de serviços e novas instalações para o município, principalmente para a área da saúde. “O Samu atendeu, em 2020, 50 mil ocorrências e, até julho deste ano, 26 mil já haviam sido feitas, ou seja, nós atendemos um volume grande de emergência, obviamente que foram intensificados (os serviços) devido à Covid-19, mas hoje, com as novas instalações do Samu, daremos mais tranquilidade e conforto para as equipes trabalharem fazendo o atendimento que é tão importante para as nossas cidades”, destacou a gestora. “As novas instalações também proporcionam maior dinâmica nos serviços, tornando-os mais estruturados, como por exemplo, no deslocamento das ambulâncias, manutenção dos equipamentos e agilidade nas atividades ofertadas pelo corpo técnico da unidade”, pontuou.

Para o secretário de Saúde de Palmas, Thiago Marconi, por conta da localização centralizada e o fácil acesso à nova estrutura da unidade, o tempo de espera para os chamados vai diminuir, melhorando a resposta no atendimento de urgência nas diversas regiões da Capital e também nos municípios de Lajeado, Tocantínia, Miranorte, Miracema, Novo Acordo, Porto Nacional e Paraíso, que Palmas atende. “O local do novo prédio e as dependências para a acomodação de toda a estrutura do Serviço de Urgência foram analisados a fundo pela gestão. Já foi possível notar que, com a instalação do Samu no novo endereço, os atendimentos vêm sendo otimizados, garantindo, assim, agilidade e eficiência ao serviço prestado à população”, revelou o secretário.

O diretor técnico do Samu, o médico Luciano Lopes, diz que foi um ganho muito grande para o serviço a mudança do prédio. “Houve uma melhora significativa das acomodações, os profissionais passaram a ter um ânimo a mais para trabalhar e este sentimento é importante para efetividade na atuação dos profissionais que fazem a assistência de urgência e emergência”, destacou.

O médico lembra ainda que o fato da sede estar às margens da TO-050, com acesso fácil à rodovia, ajuda a agilizar o atendimento do paciente. “Hoje estamos numa estrutura física muito melhor e mais adaptada às necessidades do Samu”, frisou o médico.

Espaço

O novo espaço conta com estacionamento amplo, onde as ambulâncias possuem melhor acomodação, diminuindo o tempo de manobra para deslocamento para ocorrências. Também há um espaço próprio para manutenção das ambulâncias.

O Samu chegou em Palmas, em março de 2005, para prestar atendimento médico pré-hospitalar e reduzir o número de mortes e sequelas ocasionadas pela falta de atendimento imediato. O serviço também tem como proposta diminuir o período de internação hospitalar dos pacientes atendidos, uma vez que vários problemas são amenizados pela atuação da equipe no local onde se encontra o paciente.

Com 16 anos de atividade na Capital, o Samu possui, atualmente, 137 servidores entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas, técnicos auxiliares de Regulação Médica, administrativos, auxiliares de Serviços Gerais.

Atendendo pelo 192, desde 2011 o Samu da Capital passou a oferecer socorro regionalizado de regulação médica para municípios situados nas proximidades de Palmas.