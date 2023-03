Maior feira Agrotecnológica da região Sudeste do Tocantins, a Agrosudeste, será lançada na terça-feira, 7 de março

A maior feira Agrotecnológica da região Sudeste do Tocantins, a Agrosudeste, já tem data para o lançamento desta sétima edição. Com o tema Sustentabilidade no Campo, o evento que oficializa a realização da exposição será na terça-feira, 7 de março, às 9 horas, na Câmara Municipal de Almas. Além do lançamento, serão realizadas ações do Mutirão do Agrocrédito e levantamento para entrega de títulos de terras aos produtores rurais da região.

Estas ações são do Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e do Instituto de Terras do Tocantins (Itertins), com apoio dos gestores municipais, além da parceria com instituições financeiras, como a Agência de Fomento, o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia.

Segundo o gerente de Crédito, Rafael Massaro, a equipe do Ruraltins vai atender os produtores da região durante toda a semana, de 7 a 10. A expectativa é atender a demanda da região e estimular a movimentação financeira durante a Exposição. “Esta ação tem como finalidade oferecer assistência técnica aos produtores rurais na elaboração de projeto financeiro para o acesso ao crédito rural, e assim, com o recurso liberado, aproveitar a oportunidade da Agrosudeste para investir e melhorar sua atividade agrícola”, destacou.

Parcerias

Faltando exatamente 45 dias, a Agrosudeste está confirmada para os dias 12 a 15 de abril, no Parque Agrotecnológico, Neiçon Gomes, em Almas. A realização da feira conta com o apoio do Governo do Tocantins, por meio do órgão rural e secretarias, e neste ano, com a novidade do apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Realizada pela Central das Associação dos produtores Rurais de Almas e Porto Alegre (Cenaprap), a feira tem por objetivo promover a implementação de tecnologias sustentáveis e o desenvolvimento rural da região sudeste com ênfase nas principais cadeias produtivas da região; além de promover o fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem das escolas da região sudeste.

Com programação diversificada, esta edição já conta com mais de 50 expositores, e diversas parcerias, dentre elas a Agência de Mineração do Tocantins (AMETO), com o galpão da Mineração, destacando um dos potenciais da região; a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (Sics), com o pavilhão do Desenvolvimento.

No galpão Institucional estarão presentes equipes do Ruraltins; Naturatins, Adapec, Ageto, Itertins, e Secretaria de Estado da Educação; da Agricultura e Pecuária; do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; da Segurança Pública; dos Povos Originários, da Mulher, da Cultura e Turismo, da Aquicultura, da Juventude e Esportes, e da Infraestrutura.

Já na programação, voltada para o setor do agronegócio, estão dias de campo sobre bovinocultura, Piscicultura e Horticultura no Colégio Agrícola de Almas; e Fruticultura, no Perímetro Irrigado Manoel Alves.

Com foco em produtores, empresas e empresários do ramo do agronegócio, técnicos e estudantes, a estimativa da comissão organizadora, e dos mais de 50 expositores, é receber um público estimado de 10 mil pessoas.

A Agrosudeste envolve 25 municípios do estado sendo eles: Almas, Dianópolis, Natividade, Porto Alegre, Chapada da Natividade, Taguatinga, Aurora do Tocantins, Conceição do Tocantins, Ponte Alta do bom Jesus, Ponte Alta do Tocantins, Arraias, São Valério da Natividade, Santa Rosa do Tocantins, Pindorama, Lavandeira, Rio da Conceição, Novo Jardim, Taipas, Combinado, Novo Alegre, Paranã, Palmeirópolis, Palmas, São Salvador e Silvanópolis.

Além de outros estados, atingindo hoje Bahia, Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.