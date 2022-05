Lajeado recebe emenda do Deputado Antonio Andrade para aquisição de notebooks durante as comemorações de seus 31 anos

Rogério Tortola / Ascom Deputado Antonio Andrade – Presidente da Aleto / Fotos: Joelma Cristina | Governo do Tocantins



Nesta quinta-feira, 05, o município de Lajeado completa 31 anos e o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (Republicanos) é um dos convidados da festa e participa do momento cívico e das apresentações culturais previstas para a manhã desta quinta.

Antonio Andrade tem uma forte identificação com a população do município e sempre tem buscado garantir recursos para a cidade. Foram destinadas emendas para aquisição de uma ambulância, em 2017, aquisição de uniformes escolares, em 2018 e agora foram liberados R$ 100 mil para adquirir notebooks, para atender o corpo docente da Escola Sebastião Sales Monteiro.

“Tenho sempre buscado atender as demandas da comunidade de Lajeado, priorizando as áreas mais sensíveis, como saúde e educação. Nos empenhamos para comemorar este aniversário com o dinheiro da nossa última emenda em conta. Graças ao esforço em conjunto com o governador, Wanderlei Barbosa, isso foi possível”, destacou o deputado.

As comemorações dos 31 anos da cidade seguem até o próximo sábado com show musical no estádio Vander Gomes Silva, o Bandeirão.