Lajeadenses definirão novos Conselheiros Tutelares neste domingo, 1º

Por Romilton Messias/Folha do Tocantins

Neste domingo, 01, no município de Lajeado (região central do Tocantins), acontece o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. A Eleição ocorrerá das 8h às 17h, na Escola Municipal Sebastião Sales Monteiro – Anexo Gercy Alves.

O processo de votação definirá os conselheiros tutelares e seus suplentes para o quadriênio (2024/2027). Com organização da Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Será disponibilizado transporte para moradores da zona rural em dois horários para embarque: 8h e 13h, de: Vão do Agem – Fazenda Canajuba, Vão do Cachorro – Fazenda do Sr. Deusdete (Passando pelo Vão dos Canários), Vão do Bim – Fazenda do Sr. João Brandão, o retorno será após a conclusão da votação. O voto não é obrigatório.

Poderão votar todos os cidadãos maiores de dezesseis anos inscritos como eleitores no município e cuja transferência do título tenha ocorrido até 90 (noventa) dias antes do pleito. O eleitor deverá apresentar-se no local de votação munido de documento oficial de identidade com foto (RG, CNH ou CTPS); e poderá votar em 1 (um) candidato.

Os candidatos a membros do Conselho Tutelar são: Leida Mariza (nº 111), Ludmila Gomes (nº 234), Luiza Cunha (nº 100), Angelina (nº 444), Aline (nº 115), Grenivan Rodrigues (nº 123), Larissa Do Kassim (nº 222), Luan Lindomar (nº 700), Luzirene Lustosa (nº 555), Roseane Araújo (nº 888), Rosimeire Ferreira (nº 130), Marilene Milhomem (nº 333), Raimunda Souza (nº 280) e Raquel Pinheiro (nº 128).