Kátia Abreu diz que Kakay a procurou para esclarecer que não advoga para o governador afastado Mauro Carlesse

Por Cleber Toledo

A senadora Kátia Abreu (Progressistas) contou ter se encontrado nesta sexta-feira, 12, em agenda em Portugal, com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, um dos maiores criminalistas do País. Conforme a tocantinense, o advogado aproveitou a oportunidade para esclarecer que não defende Mauro Carlesse (PSL) no processo no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o afastou do governo estadual por 180 dias. A informação circulou nos bastidores da política. À Coluna do CT, através de sua assessoria, o governador afastado nem confirmou e nem negou a contratação. Apenas respondeu com um “talvez”.