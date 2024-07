Juventude portuense manifesta apoio à pré-candidatura de Antonio Andrade em evento da Ajup que reuniu mais de 5 mil pessoas

Ao participar nesta terça-feira, 10, de evento organizado pela Associação da Juventude Portuense, no Clube dos Comerciários, o deputado federal Antonio Andrade ganhou total apoio da classe jovem para sua pré-candidatura à prefeitura. Mais de 5 mil jovens estiveram presentes. O evento contou ainda com o deputado federal, Vicentinho Júnior, e o pré-candidato a vice-prefeito, Soares Filho.

Durante o encontro, Antonio Andrade reafirmou seu compromisso com a juventude, agradeceu o convite e a oportunidade de estar debatendo políticas públicas para a juventude com quem de fato sabe das demandas e anseios, elogiando o engajamento dos jovens presentes.

“É de fundamental importância que a juventude esteja mobilizada para discutir assuntos que são cruciais, dentre eles, a geração de empregos e capacitação para que de fato tenham oportunidades, assim construiremos a Porto Nacional que queremos”, ressaltou o pré-candidato a prefeito.

Parceiros no projeto de quem realmente se importa com Porto Nacional, Vicentinho Júnior destacou em seu discurso: “Estou com Toinho porque ele verdadeiramente tem comprometimento, palavra, um homem que olha no olho da gente, que trata, cumpre e entrega. Porto Nacional está off e precisa voltar a se desenvolver”, concluiu.

Endossando as palavras do deputado Vicentinho Júnior, Soares Filho declarou: “Toinho já provou sua capacidade e porque merece a confiança da juventude portuense pela trajetória política que possui, que conta com inúmeros trabalhos e projetos desenvolvidos enquanto deputado em prol da população. Estamos juntos para fazer de Porto Nacional uma cidade de progresso”, pontuou.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade