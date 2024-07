Em evento lotado, Antonio Andrade discute retomada do crescimento de Porto Nacional com empresários

A noite desta terça-feira, 9, vai ficar marcada na história portuense, mais de 1.000 empresários e empreendedores da cidade se reuniram para ouvir e debater as propostas do pré-candidato a prefeito de Porto Nacional, Antonio Andrade.

Durante o evento, Antonio Andrade, Soares Filho e Vicentinho Júnior, foram ovacionados pelo grande público presente, numa demonstração clara de que o povo portuense tem desejo de mudança.

Também prestigiou o evento representando o governador Wanderlei Barbosa, o secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins, Humberto Lima.

Muito contente, Antonio Andrade disse em entrevista: “Estamos fazendo uma pré-campanha diferenciada com a participação da sociedade portuense na tomada de decisões. Ouvir o empresariado local é essencial, o nosso objetivo é alavancar o desenvolvimento de Porto Nacional explorando as potencialidades do nosso município, e faremos isso unidos com o povo”, destacou o pré-candidato.

No decorrer do evento, pontos como revisão do IPTU, abertura da Casa do Empreendedor, dentre outros assuntos importantes foram debatidos.

Assessoria de Imprensa – Deputado Federal Antonio Andrade