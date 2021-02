Justiça Eleitoral aprova contas de Josi Nunes e Gleydson Nato

O juiz da 2ª Zona Eleitoral de Gurupi, Nilson Afonso da Silva, julgou prestadas e aprovadas as contas eleitorais da campanha da prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), e do vice-prefeito, Gleydson Nato (PTB).

De acordo com a sentença, divulgada nesta quinta-feira (04), os candidatos apresentaram as contas dentro do prazo legal, com todas as informações e documentos exigidos pela legislação eleitoral. Ainda segundo a decisão, a equipe técnica emitiu parecer pela aprovação das contas, de modo que não existe empecilho à homologação das mesmas, uma vez que não há ofensa às normas que disciplinam a arrecadação de recursos de campanha.

Sobre a sentença, a prefeita afirmou que sempre teve tranquilidade quanto à prestação de contas da campanha, uma vez que todo o processo correu dentro da legalidade exigida pela justiça eleitoral. “Estou muito feliz com isso, porque o esperado, para concluir todo o processo eleitoral, é aprovação das suas contas de campanha. Então, eu fico muito feliz de ver que todo nosso processo foi feito com organização, planejamento e com transparência; e tudo isso está sendo concretizado com aprovação das nossas contas”, frisou Josi Nunes.

O vice-prefeito de Gurupi afirmou que a decisão da 2ª Zona Eleitoral de Gurupi, confirma a idoneidade e transparência em que ele e a prefeita conduziram a campanha. “A sentença confirma, principalmente, a vontade do povo gurupiense que elegeu a prefeita Josi Nunes e o vice Gleydson Nato, de forma democrática nestas eleições. Temos que entender e respeitar a vontade dos eleitores e isso serve de exemplo para os candidatos que perderam a eleição, que devem se conformar com a vontade popular. Na minha visão, quem perde a eleição e tenta derrubar no tapetão, é igual aluno quando reprova querer colocar a culpa no professor”, frisou Gleydson Nato.