Governador Mauro Carlesse participa de audiência com Ministro Paulo Guedes em Brasília

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, acompanhado do senador Eduardo Gomes, se reuniu nesta quinta-feira, 4, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em Brasília (DF), para tratar de parcerias e investimentos para o Tocantins.

Durante a reunião, o Governador ressaltou o esforço do Governo do Tocantins para o aprimoramento do gasto público, o que possibilita ao Estado buscar novos recursos para viabilização de projetos. “Mesmo diante de uma crise sanitária, estamos mantendo a redução do endividamento e das despesas e seguimos enquadrados na lei de responsabilidade fiscal, isso nos dá autonomia para buscar mais investimentos e fomentar ainda mais a economia do Estado”, afirmou.

Na ocasião, o ministro Paulo Guedes elogiou a condução econômica do Estado e disse que o Tocantins está no caminho certo, ao reduzir custos, prestar incentivos fiscais e estimular investimentos privados. “Nunca faltará apoio do ministério para o Tocantins”, assegurou.

Também participaram da reunião, o secretário de Estado de Parcerias e Investimentos, Claudinei Quaresemin; e o secretário de Estado da Fazenda, Sandro Henrique Armando.