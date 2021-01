Jovens encontram R$ 6.476,25 no banco de uma praça de Taguatinga e vão à delegacia para devolver o dinheiro

Dois jovens de 18 anos encontraram na noite desta quarta-feira, 6, no banco de uma praça do município de Taguatinga, no sudeste do Estado, o valor de R$ 6.476,25. A quantia estava dentro de uma bolsa feminina contendo documentos pessoais de uma mulher, 30 anos, e dos filhos dela. E apesar da grande soma encontrada, por volta de 23h30, os jovens dirigiram-se à 103ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) para devolver o dinheiro.

Para o delegado responsável, Márcio Duarte Teixeira, ao devolverem o dinheiro, os jovens transpareceram puro ato de honestidade, não demonstrando nenhum outro interesse. E ao encontrarem o valor, simplesmente resolveram procurar a Polícia Civil e entregarem a bolsa.

Na ocasião, a autoridade policial contou o dinheiro na presença dos jovens e, em seguida, entrou em contato com a mulher a qual constava um documento de identidade na bolsa. Ela, porém, afirmou não saber do extravio da bolsa e nem quanto havia dentro dela.

O delegado informou que a origem do dinheiro está sendo investigada pela Polícia Civil para ser ressarcido ao legítimo dono.