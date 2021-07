Intervenções do projeto ‘Janelas Casa Cor’ serão integradas à infraestrutura permanente da Graciosa

O projeto ‘Janelas Casa Cor – Edição Tocantins’ permanece aberto a visitas na Praia da Graciosa, em Palmas, até 8 de agosto deste ano, mas quando for encerrada exposição deixará como legado intervenções adicionais à infraestrutura da praia. As principais são uma praça de convivência – praça Cairú – com paisagismo tropical, montada na entrada da exposição (assinada pela arquiteta Fernanda Prado e pela paisagista Mara Magalhães), e um deck com vista para o lago batizado de Mirante do Sol (projeto do arquiteto Thales Zago e da paisagista Mara Magalhães).

Também foi agregada à infraestrutura do cartão postal um mural assinado pelos artistas locais Bromou e Ronan Gonçalves. O mural decora a fachada oposta à entrada dos banheiros e destaca um colorido tucunaré integrado a elementos do cerrado.

Os banheiros da praia também foram repaginados. No banheiro masculino, projeto do Escritório Bauen, o revestimento aplicado no piso e no teto, que visualmente denota o prolongamento das águas do lago até a praia. No banheiro feminino, projeto do arquiteto Paulo Costa, foi utilizado elementos naturais, como palmeiras de buriti, e cores suaves como inspiração. O resultado: a pia ganhou revestimento de madeira e a parede de fundo, concreto vazado com desenhos que lembram folhas e galhos.

É a primeira vez que a capital tocantinense recebe a Casa Cor. Para a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, receber o projeto na Graciosa amplia, de forma segura e adaptada a uma pandemia, as oportunidades de explorar e divulgar importantes cartões postais. Para a organização da exposição, a parceria com a Prefeitura de Palmas é de extrema importância. A empresária Sheila Podestá, uma das responsáveis pela marca Casa Cor, explicou que a escolha da Praia da Graciosa garantiu ao projeto estar em um ambiente democrático e de fácil acesso à população.

Janelas Casa Cor

Com visitação gratuita, o projeto oferece, além da exposição física, de conceitos atualizados de decoração e construção civil, recursos digitais que complementam a experiência do visitante. Além de observar diferentes ambientes decorados com novas referências do design de interiores, é possível com o próprio celular acessar, através de QRCodes, páginas com detalhamento e registros dos profissionais e empresas responsáveis por cada contêiner.

O tour 3D do projeto é acessível pelo site do evento. Participam da exposição 27 profissionais locais que cooperaram em 17 vitrines instaladas em contêineres. (Com informações da assessoria do projeto)